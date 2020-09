Incidente hot per Gaia Gozzi: il top è troppo corto (e spunta il seno)

Quaranta artisti sul palco, oltre trentamila biglietti venduti e un successo inatteso per "Heroes, il futuro inizia adesso", il primo evento musicale italiano in diretta streaming a pagamento dall’Arena di Verona. Sul palco dello storico teatro si sono esibiti Achille Lauro, Fedez, Levante e anche l'ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi, che oltre alla potente esibizione ha attirato l'attenzione per un inatteso incidente sexy.

Il progetto - organizzato e prodotto da Friends And Partners, Live Nation Italia e Vivo Concerti - ha richiamato l'attenzione di un vasto pubblico di utenti che, per la prima volta in assoluto, si è goduta un concerto a pagamento in streaming. Sul palco, al ritmo della musica incessante, si sono alternati quaranta cantanti, i più amati e seguiti della scena musicale italiana e non è mancato l'inatteso, quanto piccante, fuori programma che ha visto protagonista Gaia Gozzi, l'ultima vincitrice del talent Amici.

La cantante 22enne è stata tra le prime a calcare il palco degli Heroes, esibendosi con il suo ultimo brano "Coco Chanel". Grintosa ed energica come sempre Gaia Gozzi è apparsa sicura e padrona della scena, nonostante pochi istanti prima di cantare si sia mostrata sui social network tesa e ansiosa per l'evento. Una volta sul palco, però, l'esibizione è scivolata via con successo fino agli istanti finali, quando, la giovane artista è stata tradita dal micro top nero indossato per la serata. Tutta colpa del balletto e dell'energia sprigionata da Gaia sul palco, che le ha fatto uscire un seno fuori dal top a fascia. Il tutto ripreso impietosamente dalle decine di telecamere presenti. L'incidente sexy non è sfuggito ai più che sui social hanno apprezzato il fuori programma della giovane artista, che suo malgrado è stata protagonista oltre la musica.

Un po' come era successo, poco prima della quarantena, a Elettra Lamborghini sul prestigioso palco del teatro Ariston. L'ereditiera si stava esibendo nell'ultima serata del Festival di Sanremo quando, per colpa dell'abito troppo scollato, un seno le era uscito fuori con tanto di imbarazzo sul volto della cantante bolognese. Oggi come sette mesi fa, l'episodio si è ripetuto per la giovanissima Gaia Gozzi e chissà che l'episodio non le porti ancora più fortuna di quella che il suo album sta avendo nelle classifiche musicali italiane.