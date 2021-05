Incidente in monopattino per Morgan: "Si è rotto due costole"

Che fine ha fatto Morgan? Il cantautore è sparito dai social network da oltre due settimane e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato vittima di un brutto incidente lo scorso primo maggio. Secondo quanto riferito dal portale Mow, Morgan sarebbe caduto accidentalmente dal monopattino con il quale si sposta in centro a Milano, procurandosi la frattura di due costole.

La notizia non trova ancora conferme ufficiali, ma il silenzio del cantante su Instagram e Facebook - dove negli ultimi tempi si era dilettato con numerose dirette e video - sta insospettendo i suoi fan. L'ultimo contenuto condiviso da Morgan sui suoi canali social risale, infatti, allo scorso 24 aprile. In quell'occasione, nel rispondere ad un follower sul suo nuovo album, Morgan aveva annunciato un ritorno con i Bluvertigo. I seguaci aveva promesso l'uscita entro l'anno di un nuovo album con la storica band. Le registrazioni sarebbero cominciate a marzo e proprio di ritorno da una delle giornate in studio sarebbe avvenuto l'incidente.

Ad un certo punto sembra che abbia addirittura aperto una room di Clubhouse (il nuovo social solo vocale) intitolata: 'Cercasi ortopedico a Milano

Da una ricostruzione fatta dal sito di informazione, Marco Castoldi - questo il suo vero nome - si trovava in centro a Milano e mentre stava tornando alla sua abitazione, dopo una seduta di registrazioni in studio con i Bluvertigo, ha perso il controllo del suopassando sopra un tombino sporgente. Inevitabile la rovinosa caduta a terra nonostante l'artista abbia provato a recuperare il controllo del suo mezzo. Nonostante la botta, Morgan si è rialzato ed è rientrato nella sua abitazione, iniziando a sentire gli effetti dolorosi dell'incidente solo poche ore più tardi. "'", scrive il portale Mow.

Nonostante l'incidente e le due costole rotte Morgan sarebbe tornato sul popolare social network di solo audio la sera successiva, non solo per rassicurare i suoi seguaci, ma anche per tornare a parlare di musica e arte. Il brutto incidente arriva a poche settimane di distanza dall'annuncio su un presunto ritorno di fiamma con la sua ex compagna, Asia Argento. Una provocazione dell'attrice, che il cantautore aveva raccolto durante una diretta fatta insieme, e alla quale aveva replicato chiudendo ogni porta a un possibile ritorno.