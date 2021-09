Insulti sul web a Loretta Goggi. La Venier la difende: "Doveva rimanere"

Gli insulti e le offese l'hanno allontanata dai social network, ma non dalla tv. Dopo la recente polemica Loretta Goggi è pronta a tornare sul piccolo schermo ospite di Domenica In. Nel salotto televisivo di Mara Venier la cantante spiegherà i motivi del suo addio al web dopo la pioggia di offese ricevute in seguito alla sua partecipazione ai Seat Music Awards. Alla vigilia dell'ospitata, la Venier difende Loretta Goggi: " Ha fatto quel che sentiva di fare e ha tutta la mia solidarietà ".

Da giorni tiene banco la polemica che ha visto protagonista Loretta Goggi, finita nel mirino degli hater dopo essersi esibita sul palco dei Seat Music Awards. Il vestito, il trucco e l'esibizione in playback hanno attirato le critiche dei soliti odiatori del web, che l'hanno tempestata di insulti e commenti offensivi sui suoi canali social e sul suo sito ufficiale. Un'ondata di odio " di una cattiveria e un'arroganza indescrivibili " - ha commentato lei - alla quale l'artista ha replicato prima pubblicando una nota di sdegno, poi disattivando tutti i suoi profili sul web. " Non scendo oltre al livello dei leoni e delle leonesse della tastiera. L'unica cosa è prenderne le distanze ", ha scritto Loretta Goggi su Facebook, dicendo addio ai suoi fan virtuali.

Dalla sua parte si è schierata Mara Venier, che l'ha voluta ospite nella prima puntata di Domenica In, in onda il 19 settembre, proprio per parlare della polemica e dell'odio social: " Loretta ha fatto quello che sentiva di fare e ha tutta la mia solidarietà davanti al caso vergognoso dell'attacco contro di lei sui social. Ma non doveva andare via, doveva rimanere ". La conduttrice ha difeso la cantante durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del suo programma domenicale, che condurrà per l'ultimo anno.