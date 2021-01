Asia Argento all'Isola dei Famosi? "Un cachet da 200mila euro"

Nonostante il Covid-19 sembra proprio che l'Isola dei Famosi si farà. Il reality di Canale 5 è in piena fase organizzativa e secondo le prime indiscrezioni dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo marzo. Lo svolgimento del programma, proprio coma sta avvenendo al Grande Fratello Vip, sarebbe in totale sicurezza e quindi via libera. Stessa spiaggia, ma sui nomi del cast c'è ancora il massimo riserbo. Il nome che però spicca, e che sembra essere in piena trattativa, è quello di Asia Argento.

L'attrice starebbe discutendo il contratto con la produzione del reality e si parla di cifre di un ingaggio a cinque zeri. Il nome di Asia Argento, come possibile concorrente dell'Isola dei Famosi 2021, è stato fatto da Giuseppe Candela, che su Dagospia ha dato qualche anticipazione: " Si lavora a pieno ritmo per realizzare il cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Come anticipato da Tvblog, dovrebbe vedere tra i naufraghi Asia Argento. Dagospia può aggiungere che per lei si starebbe trattando un compenso molto importante: tra i 150mila e i 200mila euro. Arriverà la fumata bianca? ".

Asia Argento starebbe valutando l'entrata nel cast dell'Isola dei Famosi, che quest'anno dovrebbe essere condotta da Ilary Blasi, per riscattarsi dopo l 'uscita di scena improvvisa a Pechino Express . L'attrice, in coppia con l'amica e collega Vera Gemma, aveva partecipato all'ultima edizione del reality itinerante di RaiDue. Ma un imprevisto infortunio al ginocchio l'aveva costretta a ritirarsi a metà gara. La sfida con se stessa mai portata a termine in Oriente a Pechino Express l'avrebbe spinta a considerare lo sbarco inper una nuova sfida di sopravvivenza.

Intanto tra nomi autoproclamatisi (come quello di Pietro Dalle Piane ex di Antonella Elia) e smentite (l'attore Can Yaman e Carolina Morace, ex allenatrice delle Azzurre) si parla anche dell'inviato che sbarcherà in mezzo all'Oceano con i concorrenti. Secondo quanto riportato dalla rivista di gossip Novella2000 ci potrebbe essere un ribaltone rispetto alle ultime edizioni: via Alvin e avanti un altro. Il nome? Quello di Tommaso Zorzi. Tutti vogliono l'influencer milanese (vedi Maria De Filippi) compresa Ilary Blasi: " A quanto pare la conduttrice della prossima edizione dell'Isola, starebbe facendo carte false pur di avere Tommaso Zorzi come inviato…Ce la farà? ". Si attendono sviluppi.