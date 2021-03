Isola dei Famosi, scoppia già la prima rissa dietro le quinte

I riflettori non si sono ancora accesi sull'Isola dei Famosi, ma in Honduras il clima sarebbe già infuocato e non solo per il caldo e il Covid-19. Indiscrezioni circolate nelle ultime ore, infatti, parlano di un'accesa lite tra due delle protagoniste dell'edizione 2021 del reality di sopravvivenza condotto da Ilary Blasi: Vera Gemma e Daniela Martani.

Il cast completo della nuova edizione dell'Isola dei Famosi si trova già in Honduras pronto per l'esordio televisivo in programma per il 15 marzo su Canale 5. Ma la figlia dell'attore Giuliano Gemma e l'ex concorrente del Grande Fratello 9 Daniela Martani avrebbero già avuto un duro scontro a Milano, alla vigilia della partenza per il centro America. A rivelare la chicca di gossip è il portale di Davide Maggio, che ha svelato il retroscena consumatosi in un albergo del capoluogo lombardo, dove i concorrenti dell'Isola dei Famosi hanno alloggiato per compiere il periodo di quarantena prima di decollare per l'Honduras.

Non è dato sapere se tra Vera e Daniela sia scoppiata la pace. Ma ne dubitiamo

All'arrivo in hotel trae Daniela Martani si sarebbe consumata subito una violenta lite. A scatenarla sarebbe stata una pelliccia indossata dalla Gemma. La Martani, accanita animalista, avrebbe criticato la scelta dell'attrice di indossare un capo in pelliccia. Ma l'attrice, che lo scorso anno ha partecipato al reality Pechino Express in coppia con Asia Argento , non sarebbe rimasta in silenzio, rispondendo a tono all'ex hostess che il capo era sintetico. Uno scontro di fuoco a cui avrebbero assistito alcuni addetti dell'albergo e almeno due componenti del cast dell'Isola che avrebbero anticipato la ghiotta rivelazione a Davide Maggio che scrive: "".

Insomma, il reality show non è ancora iniziato, ma tra le due potrebbe essere già nata una grossa rivalità. Del resto entrambe sono note per il loro carattere deciso, polemico e tutt'altro che conciliante. Due prime donne che difficilmente riusciranno ad andare d'accordo sull'isola con le condizioni avverse a cui andranno incontro. Il tutto a poche ore dall'annuncio del forfait di Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionista. La cantante è positiva al Covid e dovrà saltare le prime puntate dell'Isola dei Famosi. Se questo è l'inizio, si può solo immaginare cosa potrà succedere durante il programma.