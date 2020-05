Durissimo sfogo di Iva Zanicchi "Io li prenderei a calci nel c..."

Le immagini della gente che affolla piazze e strade di mezza Italia all'ora dell'aperitivo hanno fatto il giro della penisola, scatenando non poche polemiche. A criticare l'atteggiamento leggero di grandi e giovani - intenti a far baldoria da nord a sud - sono stati soprattutto i vip: da Jerry Galà a deejay Linus, negli scorsi giorni sui social si sono sprecate parole e post di sdegno. Tra i più arrabbiati per la movida ai tempi dell'emergenza coronavirus c'è anche Iva Zanicchi che, intervistata dall'Adnkronos, c'è andata giù pesante con i ragazzini: " Possono bere lo spritz e ballare in casa! Ma per favore! ''.

Dopo oltre due mesi di isolamento e distanziamento sociale, la fase 2 dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 doveva rappresentare un punto di partenza nuovo. A quanto pare, però, si è tornati ai "santi vecchi" tra aperispritz, resse di persone fuori dai locali fino a notte fonda e mancanza totale del rispetto delle norme di sicurezza per contrastare i contagi. Dopo il duro attacco di deejay Linus contro i "vitelloni" della movida, Iva Zanicchi ha duramente criticato l'atteggiamento leggero dei ragazzini privi di senso civico e di rispetto verso gli altri. " Se mi trovassi di fronte a quei ragazzetti di 15 anni, seduti tutti inseme senza mascherina a bere birra e a fumare, cercherei di svergognarli, li prenderei a calci in culo e li manderei a casa ".