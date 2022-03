"Non prendermi per il cul*": Barù sbotta contro Lulù al Grande Fratello

Litigio ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip tra Lulù Selassié e Barù. Motivo? I panni dell’asciugatrice. E così il "vippone" ha fatto notare in modo colorito alla principessa la sua mancanza di attenzione verso i coinquilini. Sono giorni sempre più tesi quelli che trascorrono dentro le mura della casa più spiata d’Italia. Manca poco al 14 marzo, data della finale,e diventa difficile tenere i nervi saldi. Anche se i concorrenti in questi giorni hanno trascorso diversi momenti di svago, il pensiero va ormai alle nomination e alle dinamiche connesse alla finalissima. Così ogni incomprensione diviene motivo di una nuova miccia fra gli abitanti dell’edificio di Cinecittà.

Ieri sera l’ennesimo. Protagonisti Barù e Lulù. Il diverbio è nato quando Lulù ha tolto i panni del coinquilino dall’asciugatrice credendo fossero asciutti per mettere i suoi: una mutandina e un copricuscino. Gli indumenti messi fuori in realtà erano umidi e, per questo motivo, il vippone l’ha rimproverata: “ Se la mia roba è umida lasciala stare lì ”. Ed ancora: “ Fai cinque lavatrici al giorno con due robe tra l’altro, che fa male anche al clima ”. Barù voleva finire lì la conversazione ma Lulù è andata oltre chiamandolo e cercando di chiarire il motivo del suo gesto: “ Mi servono per la puntata di domani, dato che non ho mutande. Sono venuta qui con poche mutande - ha ribadito- Se tu metti tante cose dentro l’asciugatrice non si asciugheranno mai ”. La conversazione è divenuta quindi più accesa e i due hanno avuto uno scontro più forte: “ Basta fare la maleducata - ha risposto Barù - non hai rispetto per gli altri. Non prendermi per il cul* ”. Poi ha rincarato la dose: “ Non si lavano un paio di mutande ed un copricuscino alla volta. Quante mutande hai? Fai sempre lavatrici con due robe, devi anche avere rispetto per il clima. Te le lavi nel lavandino ”.