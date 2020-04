Justine Mattera confessa: "Quest'anno volevo spaccare, ma lo farò a 50 anni"

Justine Mattera non ha mai accantonato la carriera televisiva, ma da alcuni anni lo sport è diventata la sua priorità. La showgirl statunitense ha fatto del triathlon il suo nuovo stile di vita e i risultati in gara non erano mancati. Fino all’arresto totale dello sport dovuto alla pandemia da coronavirus. Dopo alcuni infortuni lei era pronta a tornare protagonista in sella alla sua bici, ma il coronavirus ha spento ogni sogno sportivo. Lei però non si arrende e, attraverso i social, ha lanciato il suo guanto di sfida: " Spaccherò lo stesso a 50 anni ".

Con costanza e determinazione Justine Mattera, come ci aveva confessato in una recente intervista, si è dedicata ad allenamenti intensi e alimentazione adeguata per poter gareggiare da professionista in alcune delle più importanti competizioni di triathlon a livello nazionale. Negli ultimi mesi, però, alcuni infortuni le avevano impedito di raggiungere i suoi obiettivi. " Il 2019 non è stato un anno facilissimo – ha spiegato con un video su Instagram la Mattera – ho avuto diverse cadute e infortuni. Prima l’anca poi la spalla ma ero finalmente in grande ripresa e quest’anno pensavo di spaccare e invece ".