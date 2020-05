Kikò gela Ambra in studio: "Matrimonio? Per ora no, ne avevamo già parlato"

Mentre tutti pensavano che tra i due l'amore fosse finito, Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno sorpreso il pubblico comparendo insieme (ma distanti) nello studio di Vieni da Me. La coppia ha così svelato di essere ancora legata, ma le frasi che i due si sono scambiati nel corso della diretta hanno fatto molto discutere e potrebbero mettere (di nuovo) in crisi la loro relazione.

L'ex marito di Tina Cipollari è stato ospite di Caterina Balivo nell'ultima puntata del suo show pomeridiano su Rai Uno. L’hair stylist, 49 anni, ha svelato di stare ancora insieme alla Lombardo: " Ambra e io non ci siamo mai lasciati, sono tre mesi che non ci vediamo per il Covid. Lei è a Milano e io a Roma con i bambini ". Solo un mese fa, però, sulle pagine di DiPiù, Ambra Lombardo annunciava la fine della loro relazione. Anche se il sereno sembra esser tornato tra loro, la loro relazione - fatta di alti e bassi - è apparsa "scricchiolante" negli studi di "Vieni da Me".

Dopo la classica serie di "Domande al buio", la Balivo ha fatto una sorpresa a Nalli, aprendo il collegamento esterno con Ambra Lombardo, la sua compagna. Il parrucchiere è apparso visibilmente in difficoltà appena ha visto comparire la figura della fidanzata sul maxischermo, ma si è comunque prestato al "gioco". Caterina Balivo ha così invitato la Lombardo a fare l'ultima domanda dell'ospitata che, con ironia, ha colto la palla al balzo per punzecchiare il fidanzato sul tema matrimonio: " Certo, quando mi ricapita di fargliela in pubblico così lui non può dire bugie. Vorrei sapere se Kikò si risposerà e avrà altri figli ".

Tutti si sarebbero aspettati una risposta romantica, come già era successo con altri ospiti passati dagli studi televisivi di Vieni da me. Ma chi ci ha sperato (forse anche Ambra) si è dovuto ricredere, viste le parole stizzite di Kikò Nalli che, dopo un attimo di imbarazzo, ha replicato: " Questo Ambra te l'ho detto anche a quattrocchi e per telefono. Mai dire mai nella vita, ma in questo momento non so e non posso dire quello che accadrà anche perché dobbiamo rivedere tante cose e di questa cosa se ne parlerà a quattrocchi ".