L’indiscrezione: "William e Kate vogliono il quarto figlio"

Tempo di cicogne a Buckingham Palace. Meghan Markle ha appena annunciato la sua gravidanza, la principessa Eugenia ha dato alla luce il suo primogenito, Zara Tindall, figlia della principessa Anna, è incinta del terzo bambino. Sembra ci siano novità anche per William e Kate. La duchessa non ha mai nascosto di desiderare il quarto figlio e di amare le famiglie numerose. Il suo sogno, però, si è sempre scontrato con la ferma volontà del principe William di fermarsi a quota tre. Nel 2019, durante il tour in Irlanda del Nord, Kate vide un neonato e disse: “Oh com’è carino, mi fa venire voglia di avere un bambino” . I presenti le chiesero se avesse davvero questa intenzione, ma lei rispose con una frase inequivocabile: “Penso che William sarebbe preoccupatissimo”.

Tutta questa incertezza, però, sarebbe sfumata col tempo. Una fonte ha rivelato a Us Weekly che William e Kate “stanno cercando il figlio numero 4” . Kate Middleton “ci ha messo un po’a convincere il marito, che si sentiva sopraffatto dall’idea del quarto figlio”. Pare che William, in un primo momento, abbia detto alla moglie: “Tre figli sono sufficienti” . Piano piano, però, avrebbe cambiato idea e, continua l’insider, “si è lasciato contagiare dall’entusiasmo della moglie. William adora l’ambiente familiare sereno e sicuro, che lui da bambino non ha mai avuto, in cui stanno crescendo i suoi figli. Perciò si è detto: ‘Perché non allargare la famiglia’. E ora guarda con gioia al futuro”.

Stando alle indiscrezioni questa convinzione sarebbe stata preceduta da una piccola crisi tra William e Kate, causata proprio dalla speranza, mai sopita, della duchessa di avere un altro bambino. La pandemia, poi, non ha facilitato le cose, come confessa ancora l’insider: “Kate ha sempre sognato di avere quattro bambini. Ma la pandemia da coronavirus l’aveva resa titubante. Ora però, con i vaccini, si intravede la luce alla fine del tunnel. E ad aprile George e Charlotte dovrebbero tornare a scuola. La duchessa, perciò, adesso è pronta a riprovare”.

La duchessa di Cambridge si starebbe preparando a una nuova gravidanza “con una dieta ricca di nutrienti” , ci ha detto la fonte. Inoltre non le dispiacerebbe affatto avere un’altra bambina dopo Charlotte. Kate, ha spiegato l’insider, “ha un legame strettissimo con sua sorella Pippa” e, proprio pensando a questo rapporto profondo, “sogna che anche Charlotte abbia una sorellina con cui crescere e su cui poter sempre contare”. Per la cronaca anche Pippa Middleton è alla sua seconda gravidanza.

William e Kate avrebbero già comunicato alla regina Elisabetta il loro desiderio di avere un altro bambino. Secondo la fonte la sovrana sarebbe “felicissima” , ma anche “un po’ preoccupata” . Teme, infatti, che i Cambridge affronteranno un periodo faticosissimo, anche perché non avrebbero intenzione di assumere altre tate. Tuttavia se William e Kate “sono felici, è felice anche Sua Maestà” , chiosa l’insider. In effetti quattro figli non sono uno scherzo e la Regina lo sa, visto che anche lei ha avuto lo stesso numero di discendenti. La vita di William e Kate cambierebbe radicalmente. Per la verità ne risentirebbero soprattutto i doveri di corte di Kate Middleton.