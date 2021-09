Ladri svaligiano la casa di Valentina Vignali: "C'entra la scomparsa del nostro cane"

Prima la scomparsa del suo Golden Retriever. Poi il furto in casa nel cuore della notte mentre il compagno era fuori a cercare il cane. Notte da incubo per Valentina Vignali. La cestista ha raccontato del difficile momento che sta vivendo attraverso le storie del suo account Instagram: " Penso che il furto sia legato alla sparizione del nostro cane ", ha denunciato la Vignali sul social network.

Da due giorni Valentina Vignali sta vivendo un incubo, cominciato con la scomparsa di Muffin, un cucciolo di Golden Retriever americano, che la giocatrice di basket ha adottato insieme al compagno Lorenzo nove mesi fa. " Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente - ha scritto l'influencer sulla sua pagina Instagram - Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino a Roma ". La Vignali ha fatto una serie di appelli sul web per ritrovare il suo cane ma, oltre alle segnalazioni di avvistamento, ha ricevuto anche scherzi telefonici di cattivo gusto e messaggi di accuse e offese per non essersi presa cura dell'animale. "Commenti schifosi. Noi stiamo una me**a e devo leggere questi messaggi. Non è normale ", ha denunciato lei in lacrime sul web, annunciando querele e segnalazioni alle autorità.

Come se la scomparsa del cucciolo non bastasse, Valentina Vignali ha raccontato di aver subito un furto nell'appartamento dove abita con il fidanzato. Mentre lei era a Milano per impegni di lavoro per la Fashion Week, il compagno è tornato a cercare l'animale nel cuore della notte e i ladri si sono introdotti in casa indisturbati, trafugando oggetti di valore. " Peggio di così non può andare - ha confessato nel cuore della notte la Vignali sempre su Instagram - sono le 4 di notte e Lorenzo mi ha detto che sono venuti i ladri in casa, mentre lui era fuori a cercare il cane ".