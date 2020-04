L'allenamento è sexy per Diletta Leotta sul terrazzo di casa con King Toretto

Da (ormai) molte settimane, Instagram è ricco di dirette video da parte di personaggi noti. A molti di loro sono stati chiusi i programmi che conducevano o ai quali partecipavano, altri hanno ridotto il loro orario e hanno più tempo libero. Tra loro c'è Diletta Leotta, la sexy giornalista sportiva di DAZN che, con tutte le competizioni e gli eventi sportivi fermi, si ritrova in casa in quarantena. Lei non è tra quelle che si dedica alle dirette ma nel suo profilo si vedono spesso ricette succulente, per esempio. Fortunatamente non è in quarantena da sola, perché a farle compagnia c'è Daniele Scardina, che è tornato in Italia per trascorrere questo momento di difficoltà insieme alla sua fidanzata.

La relazione tra i due era iniziata un po' in sordina o, meglio, con il freno a mano tirato. Dalla scorsa estate sono iniziate a uscire foto dei due che, incuranti dei fotografi, si sono spesso scambiati gesti affettuosi e passionali in pubblico. Sembrava essere solo un flirt estivo, un amore da consumarsi in fretta e così hanno sempre dichiarato i due, smentendo qualsiasi voce di un innamoramento in corso. Eppure, trascorsi i mesi, la loro relazione si è intensificata e si è fatta via via più importante, con qualche alto e basso come accade in tutte le coppie. Solo qualche mese fa il pugile ha ammesso il fidanamento con Diletta Leotta e da quel momento la coppia è stata letteralmente inseparabile.

Chiusa nel suo bell'appartamento nel centro di Milano, Diletta Leotta non è tra i personaggi noti che si esibisce in poderosi esercizi in diretta su Instagram ma ciò non toglie che la giornalista dedichi comunque del tempo alla cura della sua forma fisica. In fotografi del settimanale Oggi l'hanno paparazzata sul balcone di casa mentre si allenava con grande determinazione, approfittando del tempo libero per implementare ulteriormente la sua perfezione. Non era in tuta, la bella Diletta: nelle immagini del settimanale, infatti, la giornalista di DAZN indossa un bikini azzurro di dimensioni alquanto ridotte. Complice la bellissima giornata primaverile di Milano, Diletta ne ha approfittato anche per iniziare a prendere un po' di tintarella mentre si cimenta negli squat.

Gli esercizi sono, ovviamente, studiati per lei da Daniele Scardina, pugile di grande talento, a cui piace prendersi cura della sua amata. Alcuni esercizi non vengono eseguiti nel modo perfetto dalla giornalista, che sembra preferire una postura sexy a una efficace, ma questi sono solo dettagli. Tanto, alla fine dell'allenamento, il suo King Toretto non le ha comunque risparmiato un bacio di incoraggiamento e di congratulazioni per il lavoro svolto.