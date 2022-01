"Per lei ci sarò sempre ma...". Eros Ramazzotti rompe il silenzio su Michelle

I fan dovranno mettersi l'anima in pace. Non c'è nessun ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. A chiarirlo una volta per tutte è il cantante che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha messo a tacere i rumor, che lo volevano sempre più vicino alla ex: "Le indiscrezioni non corrispondono alla realtà ".

Il gossip su un possibile ritorno di fiamma si era scatenato all'indomani dell'ufficializzazione della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia si è detta addio senza rimpianti e sul sito Dagospia è stata lanciata la bomba: " Gira voce di un revival d'amore tra Michelle e il suo ex marito Eros" . L'indiscrezione è stata ripresa da decine di siti di informazione e gossip e sui social network i fan della storica coppia sono letteralmente impazziti.

La conduttrice ha preferito non commentare, presa dalla separazione, mentre il cantautore ha scelto Instagram per ribadire di essere felicemente single. Le sue parole, però, non sono sembrate una vera smentita, così Eros Ramazzotti ha deciso di rilasciare un'intervista a Oggi per mettere a tacere le voci: " Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c'è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un'amicizia sincera e solidale ".