"Lei ordina", "Mi trattate come un cane". Sabrina Ferilli si imbarazza in diretta

L'ultima puntata di Tu si que vales ha regalato ai telespettatori un momento di spensierato show. Tra le tante esibizioni dei concorrenti in gara, però, c'è stato anche lo spettacolo di magia che Sabrina Ferilli ha voluto improvvisare con la complicità della regia. Ma prima di conquistare il centro dello studio, Maria De Filippi ha voluto metterla un po' in difficoltà, facendo ascoltare i messaggi vocali che l'attrice le aveva mandato in privato per annunciarle la sua intenzione di esibirsi in puntata.

" Sabrina lascia sempre dei messaggi audio su WhatsApp e mi manda una serie di file dove mi ordina delle cose", ha scherzato la De Filippi, invitando la regia a mandare l'audio vocale della Ferilli, che si è risentita: " Ordina??". E il battibecco tra le due si è subito acceso. "Sì, comandi ", ha chiarito la presentatrice, indispettendo non poco la giurata. Maria De Filippi ha invitato la regia a fare ascoltare al pubblico i successivi tre audio che Sabrina Ferilli le aveva inviato, uno dietro l'altro, nei quali lei chiedeva di potersi esibire in alcuni numeri di magia.

Ferilli punzecchiata da Gerry Scotti

Il "momento Ferilli" lo ha definito l'attrice, scatenando l'ilarità dei telespettatori e la provocazione di Gerry Scotti: " Ha ragione Maria, non dici mi piacerebbe fare, ma vorrei, comandi". A quel punto l'artista ha replicato: "Ma te guarda, c'è da fare attenzione a come parli...". E si è lamentata del fatto che la De Filippi non avesse risposto a nessuno dei suoi audio. Quando la conduttrice ha introdotto il suo numero di magia, lasciando spazio allo spettacolo, la Ferilli ha mandato un avvertimento alla padrona di casa: "Non mi guardare così, non mi saboterai. Poi a me mi state sempre a trattare come un cane ".