"Vendetta, che fi...", gavettone in studio per Maria De Filippi

Chi la fa l'aspetti, recita il detto. Ma Maria De Filippi non si aspettava di certo lo scherzo che Sabrina Ferilli le ha giocato durante l'ultima puntata di Tu si que vales. L'attrice ha fatto un vero e proprio gavettone alla conduttrice, che si è ritrovata bagnata da capo a piedi a mezz'ora dall'inizio della puntata.

Dopo gli scherzi e i siparietti che l'hanno vista protagonista a Tu si que vales fin dall'inizio della stagione, Sabrina Ferilli ha deciso di vendicarsi con Maria De Filippi. Durante l'ultima puntata dello spettacolo del sabato sera di Canael 5, l'attrice romana ha architettato una vera e propria vendetta ai danni della conduttrice. Durante una delle pause in studio, tra un'esibizione e l'altra, Sabrina Ferilli ha invitato Maria De Filippi a raggiungerla, convincendola ad avvicinarsi alla sua postazione. La presentatrice, come spesso fa, si è seduta sullo scalino ai piedi della poltrona dell'attrice romana, che le ha sussurrato all'orecchio: " Io cerco sempre persone che mi aiutino a fare degli scherzetti. Ora vediamo se ci riesco ".

Nel dirlo, l'attrice ha tirato fuori una bottiglietta di acqua e l'ha rovesciata sulla testa di Maria De Filippi. Un gavettone in piena regola. Sulle prime la conduttrice non ha reagito, lasciando il tempo alla Ferilli di godersi la scena strappando applausi e gridolini al pubblico presente in studio. " Ohh vendetta, gradevole vendetta! - ha esclamato Sabrina Ferilli - Come sei bella, sei bagnata? Sembri Kim Basinger in '9 settimane e mezzo', che fica. Questo è il minimo dopo quello che mi fai. Mi devo arrangiare da sola ". Gli abiti completamente bagnati della De Filippi non hanno lasciato dubbi sulla buona riuscita dello scherzo orchestrato dalla Ferilli.