A letto con De Martino: Belen svela il ritorno di fiamma

Belen Rodriguez non ha ufficializzato in modo convenzionale il ritorno di fiamma con Stefano De Martino ma non si può dire che la modella abbia nascosto al mondo il feeling ritrovato con il suo ex (per due volte) marito. Che tra l'argentina e il conduttore fosse in corso una liaison lo si mormorava ormai da tempo. Era gennaio quando Belen, di ritorno dal un viaggio in sud America con le sue amiche di sempre, si era fatta andare a prendere all'aeroporto di Milano Malpensa proprio da Stefano. Da quel momento i due sono apparsi insieme sempre più spesso e, se all'inizio si poteva supporre che si trattasse solo di una complicità residua del loro rapporto e che De Martino stesse cercando di sostenere l'argentina nel difficile momento dopo la rottura con Antonino Spinalbese, man mano che passavano le settimane si percepiva che qualcosa tra loro stava nuovamente fiorendo e nelle ultime ore si è avuta quella che, agli occhi di tutti, appare come la conferma definitiva.

Gli indizi c'erano tutti. La coppia non si è mai nascosta e solo pochi giorni fa Belen Rodriguez si è scattata un selfie mettendo in bella mostra la fede nuziale e un anello che le aveva regalato Stefano qualche anno fa. Non si sono nascosti nemmeno quando sono "scappati" per un weekend di coppia in un resort termale non distante da Milano, dove probabilmente hanno consolidato la loro unione per riprovare a costruire una famiglia. Sarebbe la terza volta per De Martino e Rodriguez, che già tre anni fa avevano avuto un riavvicinamento ed erano tornati a vivere insieme per il bene di loro figlio Santiago ma quella favola si era nuovamente spezzata poco più di un anno dopo, quando nel 2020 si mormorava di un flirt extraconiugale di Stefano De Martino. Solo voci e illazioni, alimentate anche da Belen, ma nulla di confermato.

Lei aveva provato a rifarsi una vita con Antonino Spinalbese, giovane parrucchiere che lavorava in uno dei saloni più cool di Milano. Una relazione lampo la loro, che già dopo pochi mesi di conoscenza avevano assunto l'impegno di una figlia, Luna Marì. Ma la coppia ha bruciato le tappe e per stessa ammissione di Belen non si sono conosciuti abbastanza. Per questo motivo anche questa relazione è naufragata, spingendo nuovamente l'argentina tra le braccia di Stefano De Martino, con il quale probabilmente l'amore non è mai davvero finito. E se mentre lui nega tutto e sui suoi profili social non lascia trasparire quasi nulla sul ritorno di fiamma con la Rodrguez, lei si è spinta a fare il passo definitivo, pubblicando uno scatto a letto proprio insieme a Stefano. Era notte fonda, lui già dormiva ma lei ci ha tenuto a mostrarlo ai suoi follower, anche se al buio, in un vedo non vedo che ha accresciuto l'hype dei fan, che hanno immediatamente colto l'occasione per festeggiare.