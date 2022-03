Belen e Stefano De Martino: ora spunta la fede al dito

A volte un gesto vale più di mille parole. E quello compiuto da Belen Rodriguez ha il sapore del ritorno al passato tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino. Il ballerino aveva negato un ritorno di fiamma, ma la fede nuziale sfoggiata dall'argentina durante l'ultimo weekend in montagna (insieme a tutta la famiglia) conferma i rumor del riavvicinamento.

Da settimane il gossip sulla coppia tiene banco sulle cronache rosa. Dopo essere stati pizzicati dai paparazzi insieme fuori casa di De Martino in piena notte e senza figli, Belen aveva confessato di essersi riavvicinata all'ex marito. " Che con Stefano ci rivediamo non è una novità", aveva confermato la showgirl sulle pagine del Corriere. Ma a pochi giorni di distanza De Martino aveva frenato l'entusiasmo dei fan, facendo un passo indietro: "Non c'è un ritorno di fiamma, se ci fosse non avrei problemi ad ammetterlo ".

Nonostante le parole del conduttore di Made in sud, il riavvicinamento sembra essere reale e l'ultimo weekend trascorso dalla coppia in montagna, insieme alla famiglia di Belen, lo testimonia. L'argentina era partita per la Valle d'Aosta insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias e i rispettivi compagni per godersi qualche giorno di relax. All'appello mancava però Stefano De Martino, rimasto a Milano per alcuni impegni di lavoro. L'assenza dell'ex ballerino ha fatto mormorare, ma quando Stefano è comparso nei video e nelle foto pubblicate dai Rodriguez sui social network la conferma del ritorno di fiamma è stata resa pubblica.

I due non si nascondono più e a confermarlo è stata proprio Belen con un gesto simbolico. L'argentina è tornata a indossare la fede nuziale insieme all'anello di fidanzamento, che Stefano le regalò durante la loro relazione. Il gioiello all'anulare spicca in più di un video pubblicato dalla conduttrice de Le Iene nelle storie del suo account Instagram. La fede, simbolo della ritrovata unione, fa bella mostra di sé anche negli ultimi contenuti social pubblicati dalla showgirl mentre gioca con la piccola Luna Marie, la bambina avuta dall'ex Antonino Spinalbese. Ma l'hair stylist ormai è solo un lontano ricordo.