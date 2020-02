Levante volta pagina dopo Diodato e confessa: "Sono felicemente fidanzata"

A più di dieci giorni dalla fine del Festival di Sanremo tiene ancora banco la storia d’amore, ormai terminata, tra Levante e Diodato. Il vincitore di Sanremo non ha mai nascosto che il suo brano "Fai rumore" fosse dedicato anche alla sua ex, ma Levante per contro ha sempre ribadito che la loro love story è ormai un lontano ricordo. A mettere la parola fine ai rumors su un loro possibile riavvicinamento è stata lei stessa. Ospite nella trasmissione radiofonica "Deejay Chiama Italia", Levante ha confessato di vivere una relazione serena e felice al fianco di un altro uomo.

Linus e Nicola Savino hanno stuzzicato la bella cantante, ex giudice del talent "X Factor", con alcune domande personali e lei, alla fine, ha chiarito la sua situazione sentimentale: " Sono felicemente fidanzata con un uomo che suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo con gli occhi azzurri ". Levante ha però spiegato che la vita del 'fidanzato' non è così semplice, vista la sua vita frenetica e decisamente improntata sul lavoro: " Mi rendo conto che è difficile starmi accanto, perché sono sempre via, sono molto concentrata sul lavoro, sono una stacanovista, quando smetto di registrare un disco ne registro un altro e così via. Ci vuole tanta pazienza ma quando c’è l’amore si fa tutto ". Poi la cantante siciliana ha accennato al desiderio di maternità: " Sono molto materna come persona, i bambini degli altri mi entusiasmano, anche con i fidanzati sono materna ".