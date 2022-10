L'ex compagna di Bellavia attacca: "Ci sta marciando sopra..."

" Nella casa ho visto un Marco diverso da come l'ho conosciuto io ". Maryanna Bosis, livornese, ex compagna di Marco Bellavia non usa mezzi termini per parlare del conduttore che, secondo lei, starebbe " marciando " su quanto accaduto nella Casa, dove è stato bullizzato, deriso e emarginato per la sua crisi psicologica. " Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv ", ha precisato la donna che, negli ultimi quattro anni, ha vissuto accanto a Bellavia.

L'idea che Marco Bellavia stia strumentalizzando quanto avvenuto al Grande fratello vip si sta facendo strada da giorni in una parte di pubblico, che è convinta che il suo lavoro di mental coach possa avere influito sul durante e il dopo reality. Una supposizione che al momento trova fondamento solo nelle parole dell'ex fidanzata, che da Bellavia si è lasciata pochi mesi fa.

Intervistata dal settimanale Tuo Magazine, la donna ha dichiarato: " Marco non è uno stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive. Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere. Sa perfettamente che ci sono due modi per attirare l’attenzione del pubblico televisivo su di sé ed andare avanti nel reality di Canale 5. Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fans e che fa parlare, l‘altro impietosire con le proprie fragilità ".

Marco Bellavia, strategia nella Casa?

In effetti nella casa Marco Bellavia ha tentato un approccio con Pamela Prati subito nei primi giorni di gioco. Quest'ultima non avendogli dato corda, avrebbe indotto il conduttore di Bim Bum Bam a passare al piano b. " Esistono dinamiche televisive che si possono padroneggiare. Marco ha sempre sofferto molto per essere stato messo fuori dal circuito della televisione. E ha sempre progettato il suo rientro. Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, lo è. Ma ripeto, credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare", ha proseguito Maryanna Bosis, mettendo in dubbio la buona fede dell'ex. La donna, che dice di essere stata la causa della rottura con Marco ("Purtroppo sono stata un po' scorretta nei suoi confronti e ho seguito consigli di persone che non volevano per nulla il nostro bene ").