Licia Nunez: "Lo spirito del GF Vip non c'era più dopo le notizie sulla pandemia"

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata inevitabilmente segnata dall’emergenza coronavirus di cui, dopo alcune settimane, tutti i concorrenti sono stati informati.

Uscita dalla Casa una settimana prima della finalissima, Licia Nunez si è trovata ad affrontare una sorta di incubo e, raggiunta da Fanpage, ha ammesso che con le notizie sulla pandemia tutto lo spirito del gioco è stato influenzato. “ La produzione ci ha sempre detto quello che stava accadendo e in modo chiaro, ci hanno aggiornato sulla gravità della problematica, fornendoci anche i numeri – ha raccontato lei – [...] Era abbastanza evidente che lo spirito del gioco non ci fosse più. Molti di noi sono entrati 2 mesi prima di ricevere quelle notizie ed è chiaro che lo spirito fosse mutato del tutto ”.

Dal quel momento, dunque, ognuno di loro si è impegnato per regalare sorrisi e momenti di intrattenimento al pubblico da casa, ma “ lo spirito non poteva essere lo stesso dei primi mesi ”. Tra le prime, insieme a Zequila, a rendersi conto della gravità della situazione all’esterno da Cinecittà, Licia ha compreso che un certo tipo di atteggiamenti, mentre fuori la gente moriva, non erano più idonei.

“ Più che chiedere di smettere, ci siamo resi conto che fosse il caso di abbandonare alcuni comportamenti banali e stupidi tollerati in tempi di quiete, come gli scontri futili – ha continuato lei, rimasta particolarmente turbata quando ha messo i piedi fuori dalla porta rossa – [... ]Ho compreso che la realtà era difficile e ci sono due immagini che non dimenticherò mai: persone con le mascherine che ho faticato a riconoscere a distanza di alcuni metri da me e, una volta entrata in macchina, la città vuota in un silenzio assordante ”.

Per la Nunez, dunque, è stato un doppio choc: l’uscita dalla Casa a pochi giorni dalla finale e il ritrovarsi in un mondo completamente cambiato da quello che aveva lasciato solo due mesi prima. “ Io in casa ci sono rimasta tre mesi e se in una situazione normale hai bisogno del tuo tempo per uscire da una cattività di questo tipo, adesso è ancora più complicato – ha notato – [...] Ora la gente o non ti guarda negli occhi, o sembra arrabbiata con te ”.

Tutto ciò che è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip, dunque, è stato ridimensionato dalla situazione, ma la Nunez non dimentica le amicizie createsi con alcuni concorrenti e ciò che è successo con Antonella Elia che, con grande dispiacere, ritiene sarà la vincitrice di questa edizione.