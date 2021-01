L'indiscrezione bomba: "Uomini e Donne versione vip in prima serata"

Dopo Temptation Island e Grande Fratello un altro famoso programma di Canale 5 potrebbe avere presto la sua versione "vip" e trovare spazio nei palinsesti Mediaset. L'indiscrezione è di quelle forti e vedrebbe protagonista il popolare dating show Uomini e Donne. Secondo gli ultimi rumor il programma di Maria De Filippi potrebbe avere, infatti, la sua versione dedicata ai personaggi famosi.

I condizionali sono d'obbligo visto che si tratta solo di indiscrezioni. Ma la voce dal quale il pettegolezzo è partito non è nuova ad aver anticipato fatti poi realmente accaduti. A svelare l'idea è il blogger, da sempre vicino agli ambienti di Temptation Island e Uomini e Donne. Attraverso il suo canale Instagram Venza, già autore di alcuni programmi televisivi, ha lanciato un sondaggio per conoscere le aspettative del popolo dei social. Poi ha svelato l'idea, quella di dar vita a una versione "vip" di Uomini e Donne , che sarebbe sul tavolo della produzione del programma già da diverso tempo e che potrebbe concretizzarsi se non in questa stagione, nella prossima (a partire da settembre).

" Mediaset insieme a Maria De Filippi - ha scritto il blogger nelle storie del suo profilo Instagram - sta pensando a una nuova programmazione in versione vip, che punterebbe alla prima serata di Canale 5 e nelle vesti di opinionista potrebbe esserci Giulia De Lellis ". L'idea potrebbe essere nata dopo il grande successo di Temptation Island, che nella versione vip aveva fatto picchi di ascolto incredibili. Al pubblico le storie d'amore dei volti noti sembrano piacere molto e una riprova lo sono le recenti coppie nate (o solo chiacchierate) nella casa del Grande Fratello Vip. I vip e i loro amori fanno sognare e allora perché non puntare a un'edizione famosa di uno dei programmi più amati di Canale 5?

Il programma potrebbe trovare spazio in prima serata su Canale5 e coinvolgere, come anticipato da Amedeo Venza, una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. La giovane influencer, che fu la scelta del tronista Andrea Damante, potrebbe ricoprire il ruolo che nella versione classica è di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma sui social c'è chi è pronto a scommettere che nel progetto potrebbe finire anche Tommaso Zorzi. Del resto Maria De Filippi, poche settimane fa in diretta al Gf Vip, ha svelato all'influencer di volerlo con lei a lavorare nella sua redazione. Non rimane che attendere sviluppi.