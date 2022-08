"Ricoverata contro la sua volontà". L'indiscrezione choc su Claudia Cardinale

L'ultima apparizione pubblica di Claudia Cardinale risale allo scorso maggio, quando l'attrice si recò a Tunisi per ricevere l'omaggio che la città volle farle per la sua lunga carriera e per le sue origini tunisine. Da quel giorno di lei non si sa più nulla. La sua pagina Instagram è ferma al 26 aprile, data nella quale l'attrice ha condiviso con i suoi follower una vecchia foto in bianco e nero, scrivendo solo una parola: " silence ".

E proprio quando il silenzio si è fatto assordante, ecco emergere l'indiscrezione. " Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino ", ha fatto sapere il sito Dagospia, rivelando che l'attrice, 84 anni compiuti lo scorso aprile, non si troverebbe più nella sua casa di Parigi, dove viveva da ormai diversi anni. Sempre secondo il sito di informazione, la Cardinale " sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese ". La fonte dell'indiscrezione sarebbe " una sua amica romana ", che avrebbe lanciato l'allarme.

Il 30 maggio scorso Claudia Cardinale aveva presenziato alla cerimonia in suo onore per l'intitolazione di una strada a La Goulette, quartiere portuale alla periferia di Tunisi. " Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia ", aveva detto Claudia Cardinale, ringraziando la Tunisia, che nel 1957 l'aveva eletta "italiana più bella della Tunisia" a soli 19 anni. Nel 1958 il regista Mario Monicelli la volle come protagonista de "I soliti ignoti" e, trasferitasi a Roma, intraprese la carriera di attrice con successo, diventando protagonista di pellicole cult come "Il gattopardo" di Luchino Visconti e "C'era una volta il West" di Sergio Leone.

L'attrice vive da ormai diversi anni in Francia, ma negli ultimi mesi di lei si è saputo ben poco e ora le indiscrezioni circolate sul suo conto gettano un'ombra inquietante sulle sue attuali condizioni.