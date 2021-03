L'ira di Amadeus dopo il Festival: "Adesso chiedete scusa..."

Finale con polemica per il festival di Sanremo. Non una ma diverse. A cominciare dal mancato tributo a Stefano D'Orazio, ex componente dei Pooh, che ha messo nel mirino Amadues e Fiorello che, alla fine, si sono dovuti scusare. La polemica più rovente è stata però quella legata agli ascolti. A sentir definire il suo Sanremo "flop" Amadeus non ci sta e nella conferenza stampa svoltasi il giorno dopo la finalissima il direttore artistico è letteralmente esploso.

Chiedo scusa per la proclamazione dopo le 2, non è stata pensata per mancare di rispetto a voi (stampa, ndr), e qualora voi abbiate percepito questo come una mancanza di rispetto, io vi chiedo scusa. Lo stesso rispetto e onestà dovete averlo voi

La stessa onestà nei confronti del pubblico a casa la chiedo a voi nel dire che questo è uno dei Sanremo più forti nella storia del festival, anche in termini di ascolti

In sala stampa Amadeus si è prima scusato per l'eccessivo sforamento nella scaletta della puntata finale, protrattasi oltre le 2:30 di notte. Ma nel chiarire la questione ha chiesto rispetto anche per il lavoro svolto dall'organizzazione del". Amadeus, decisamente seccato, si è tolto un fastidioso sassolino nella scarpa, quello legato al "flop" di ascolti legato a questa edizione della kermesse: "".

Senza troppi giri di parole Amadeus ha svelato di non aver gradito chi, nei giorni del Festival, ha parlato di un fallimento della sua seconda conduzione. Ma a parlare sono i dati, impietosi, rispetto alla passata edizione con milioni di telespettatori persi e punti share volatilizzati e medie di ascolto inferiori a quelle degli ultimi cinque anni, soprattutto per quanto riguarda la finalissima di sabato sera, che ha incoronato vincitori i Maneskin.