L'ira di Elettra Lamborghini: "Io in quarantena e altri a far festa con amici"

Elettra Lamborghini è una furia. Dopo settimane di isolamento nella sua abitazione, insieme al compagno, la cantante è letteralmente scoppiata, scagliandosi contro coloro che ancora non rispettano la quarantena: " A me girano i co***oni ".



La regina del twerking, che all'ultimo Festival di Sanremo ha attirato l'attenzione per i suoi incidenti sexy oltre che per la canzone tutt'ora ai vertici delle classifiche, da settimane è chiusa nella sua villa con il fidanzato, il Dj e producer olandese Afrojack. Una situazione che la accomuna a milioni di italiani ma che inizia a farsi sempre più pesante. Lontana dalla sua famiglia e dagli amici, Elettra è diventata insofferente soprattutto verso coloro che continua a prendere sottogamba la situazione e a fregarsene della quarantena. " Perché dalle stories di altre persone devo vedere che ci sono persone che passano la quarantena assieme? E non parlo di famiglia o di fidanzati, stanno con gli amici... Sti coglioni stanno con gli amici! ".



Difficile sapere a chi si riferisca l'ereditiera con la passione per la musica, ma i video che ha visto sui social hanno scatenato in lei una dura reazione. Nelle storie del suo profilo Instagram Elettra Lamborghini si è lasciata andare a un duro sfogo, criticando l'atteggiamento di alcune persone, che hanno scambiato la quarantena per una vacanza: " Io mi ritengo fortunata che è quasi un mese che sono in quarantena con il mio fidanzato...ma lontano dalla famiglia e ne sono felice perché i miei genitori sono sicuramente più a rischio ma che cazzo, la gente muore e questi si vedono con gli amici? "



La cantante avrebbe dovuto sposarsi a settembre, ma a causa della pandemia in corso i preparativi del matrimonio hanno inevitabilmente subito una battuta d'arresto. Negli ultimi giorni, in più occasioni sui social, aveva mostrato insofferenza alla situazione attuale. " Ma volete fare i seri per una volta o no? Cioè ma poi talmente idioti che pubblicano le stories su Instagram. Io non ho parole davvero, sensibilità zero! Ne riparliamo a giugno quando con 30 gradi fuori dovremo stare chiusi in casa per colpa di questi soggetti qua e noi cog**oni chiusi in casa da settimane a fare puzzle e impazzire ". Su Twitter, il suo cinguettio contro gli influencer che in quarantena se la godono, ha incontrato il consenso di migliaia di fan e promette ulteriori polemiche.

Certa gente non si merita i follower che ha... nemmeno quei pochi non comprati! Pessimi esempi ovunque — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 29, 2020