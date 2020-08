Mauro Corona dice addio alla tv. Poi una drammatica confessione

Mauro Corona non ha mai avuto peli sulla lingua ma nell'ultima intervista rilasciata a Repubblica è un fiume in piena e la prima mossa la fa lui: " Se non fossi finito a fare il pagliaccio in tivù lei mi avrebbe intervistato? ". Lui, che da poco ha spento settanta candeline, è diventato popolare più per i siparietti e gli scontri con la conduttrice Bianca Berlinguer nel programma Cartabianca in onda su Rai Tre che per le sue opinioni. Ma oggi, dopo anni da opinionista, è pronto a lasciare perché " non è più tempo di mentire. Invecchiare è questo: smettere di recitare. Così posso dire che sono stato alpinista, scultore, scrittore e personaggio da talk show solo per vanità ".

L'addio alla televisione è certo ma non nell'immediato. Mauro Corona sarà ancora al fianco della Berlinguer come opinionista nella nuova stagione della trasmissione della terza rete Rai: " Ho capito di poter fare a meno anche della televisione. Quella che comincia l'8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità familiari ". Lo scrittore, che in questi lunghi anni di partecipazione televisiva ha collezionato una lunga serie di gaffe, equivoci e piccanti siparietti, nell'intervista non ha nascosto il suo ego. Del resto per stare sul piccolo schermo un po' di narcisismo deve pur esserci e Mauro Corona lo ha ammesso: " Ho sempre avuto il bisogno di essere riconosciuto, ammirato, persino invidiato e fermato per strada. Lo ammetto: ho voluto diventare famoso per cattiveria e in parte per vendetta. Sono nato e vivo in un piccolo paese di montagna. Per quasi trent' anni non ho parlato con i miei. Ho perso un fratello che non aveva 18 anni. Non ero nessuno, nemmeno quando mi sono sposato e ho contribuito a generare quattro figli. Da bracconiere, ho cercato l'unico sentiero per uccidere la mia preda: essere invisibile e non lasciare traccia ".