Loredana Bertè sbotta: "Avete due formiche nel cervello"

" Questo è il mio profilo, basta dire che non sono io a rispondere! Sono io e rispondo io ". Diretta e senza peli sulla lingua. Così Loredana Bertè ha replicato a chi la accusava di non gestire direttamente il suo profilo Instagram dopo alcune sue risposte "sospette" date nei commenti. Qualcuno ha addirittura pensato che il suo profilo fosse stato hackerato o gestito dallo staff ma lei, dopo i messaggi e le offese ricevute, ha replicato con fermezza.

" Si è vero che non ho un cellulare ma, essendo molto curiosa da sempre, mi faccio leggere tutti i commenti dalla mia manager ", ha chiarito la cantante in un video pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina Instagram. A scatenare la polemica erano state alcune sue risposte date nei commenti al suo post sull'aborto. I fan avevano condiviso la sua opinione, ma qualcuno in modo provocatorio ha messo in dubbio che quelle scritte fossere parole sue. " Si vede che non è lei a rispondere direttamente ", ha commentato un utente, insunando il dubbio che a gestire la pagina non fosse la stessa Loredana Bertè.

A quel punto lei ha deciso di chiarire la vicenda una volta per tutte: " Non posso credere e non capisco come mai qualcuno pensa che la mia manager si possa mettere a scrivere e rispondere commenti a caso ". La cantante si è detta offesa dalle insinuazione che, a quanto pare, sarebbero sfociate anche in attacchi gratuiti nei messaggi privati e è sbottata: " Siete offensivi. Quando leggete i miei commenti in risposta ai vostri sono io. Io. Chiaro? Ci arrivate oppure c'avete due formiche che giocano a braccio di ferro nella testa ".

La polemica arriva a poche settimane dall'annuncio della sospensione del suo Manifesto Tour Teatrale 2022 a causa di un problema di salute. Loredana Bertè è stata costretta a rinviare a settembre l'ultima data della tournée - quella di Reggio Emilia - per riprendersi da una frattura alla costola procuratosi a maggio dopo il concerto a Bologna.