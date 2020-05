Liti tra Al Bano e la Lecciso in mezzo alla campagna

La reunion tra Loredana Lecciso e Al Bano è ormai ufficiale e i loro fan possono finalmente ritrovare quiete. Sin dal principio dello scoppio della pandemia, la nota coppia vip pugliese è tornata in love. Dopo un altalenante rapporto e una fase di alti e bassi turbolenta, pare che la Lecciso e il cantante di Cellino San Marco abbiano sotterrato i dissapori passati e le rispettive recriminazioni e dato il via libera all'amore vero e primaria importanza alla famiglia. Evidentemente la minaccia sanitaria e il rischio di perdere le persone più care e la propria stessa vita ha fatto cambiare l'ordine di priorità nella scala dei valori. Il Covid 19 è servito almeno a riunire i cuori e appianare le divergenze e far ritornare insieme anche la bella showgirl leccese e l'autore de "Il sole tornerà". Stando ad alcune indiscrezioni pare si sussurri che nella tenuta agricola di Al Bano si percepisca profumo di fiori d'arancio.

Come in ogni rapporto affettivo e convivenza che si rispetti, stando a contatto assiduo, può capitare sorga un qualche screzio improvviso. Il motivo che sta creando burrasca e discussioni accese nella liaison a due è il nuovo passatempo a cui l'avvenente soubrette ha deciso di dedicarsi per trascorrere le lunghe giornate di quarantena nel contesto bucolico di Cellino. Pare che l'artista 76enne stia impazzendo dietro le bizze "hobbistiche" di Loredana. Adesso, che la coppia aveva, finalmente, ritrovato l'agognata serenità e vivendo in perfetta simbiosi una relazione più vera e profonda, ecco che la selvaggia Loredana Lecciso fa saltare i nervi del povero Al Bano.

La Lecciso e Al Bano si punzecchiano

I fan sono felicissimi del rinato amore tra il cantautore e la vulcanica showgirl. Galeotto al ritrovato sentimento di coppia è stato certamente il suggestivo scenario rurale della tenuta di Al Bano a Cellino San Marco. La lecciso e Carrisi vivono felici sotto lo stesso tetto assieme ai loro due figli, Jasmine e Bido, in una quadro familiare davvero magico. Gli ultimi rumor di gossip riferiscono che, nonostante la reunion, Al Bano e la Lecciso stiano litigando spesso. Pare che al centro dei loro battibecchi giornalieri vi sia il nuovo hobby che la bella leccese sta coltivando quotidianamente: il bricolage. La tenuta di campagna del cantante a Cellino San Marco è molto estesa e il lavoro non manca. E così la Lecciso ha deciso di rimboccarsi le manche e reinventarsi in mille ruoli che possano servire a tenerla occupata e appagare la sua estrosità, e contribuire al menage familiare. Ma a quanto pare il passatempo originale della compagna ha solleticato le ire di Al Bano che sovente sbotta contro la sua Loredana. Insomma, la coppia litiga di continuo a causa dell'hobby creativo della bionda soubrette.

Come riporta Novella 2000, la quarantena ha portato tutti a impegnarsi in attività improvvisate tra le mura domestiche per poter riuscire a trascorrere il tempo senza fossilizzarsi sull'emergenza in corso. Loredana Lecciso da fonna energica e attiva qual è ha trovato un hobby a cui dedicarsi con piacere, il bricolage. Ma ad Al Bano proprio non va giù la nuova passione multitasking della compagna. Stando a quallo che si legge tra le pagine del magazine di gossip: " Si dice che Al Bano Carrisi discuta spesso con la sua adorata Loredana Lecciso. Al centro delle discussioni, l’hobby della compagna: il, diciamo, bricolage. Passa il tempo a comprate viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s’inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quant’altro e il cantante non ha pace ".