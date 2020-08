Los Angeles invasa dai senzatetto: i vip italiani fuggono dalla città

Tempi duri a Los Angeles e non solo per colpa del covid. La metropoli californiana vive un momento di tragico declino dove il numero dei senzatetto è in costante crescita. I negozi di lusso sono chiusi, le aggressioni e le rapine si moltiplicano e i turisti passeggiano tra le baraccopoli improvvisate sul ciglio delle strade. Un vero e proprio incubo confermato anche da Elisabetta Canalis che, rientrata a LA dopo le vacanze nella sua Sardegna, ha parlato di una situazione allarmante.

Quella che un tempo era soprannominata "City of Dreams" - la città dei sogni - oggi è il triste specchio di una crisi economica sempre più profonda e delle restrizioni imposte per contenere i contagi da coronavirus. Attraverso le storie del suo profilo Instagram Elisabetta Canalis non ha fornito un quadro confortante di Los Angeles - la città dove vive insieme alla sua famiglia da molti anni - e ha lanciato l'allarme: " La situazione è deprimente. Sono uscita in macchina e ho visto moltissimi negozi chiusi, la gente è inca**ata per la crisi e ci sono tantissimi homeless in strada ".

Negli ultimi mesi, infatti, il numero dei senzatetto che vagano per la città è aumentato vertiginosamente, come spiega la Canalis: " C'è un nuovo tipo di senzatetto cioè persone che fino a poco tempo fa avevano una casa, sono puliti e che adesso vivono in auto o sui marciapiedi. La situazione è abbastanza allarmante. Qui la situazione non è bella come quella che ho lasciato quando sono partita per l'Italia ". Una situazione difficile che l'ex velina aveva già descritto durante il lockdown, quando si mostrò preoccupata sui social network parlando dei crescenti episodi di criminalità in città.

Elisabetta Canalis parla della situazione drammatica di #LosAngeles con l'aumento dei senzatetto: "La situazione è allarmante e deprimente". pic.twitter.com/x99ZaVq9t8 — Caffè fou fou (@CaffeFou) August 18, 2020

Il lento declino della metropoli ha spaventato soprattutto i personaggi famosi che a Los Angeles vivono e che ora si stanno spostando verso Santa Barbara. Dopo i Sussex (che da Los Angeles sono fuggiti alla fine di giugno per trasferirsi nel lussuoso distretto di Montecito) anche altri volti noti americani stanno valutando il trasferimento. E la voce del lento declino di LA ha raggiunto anche l'Italia, dove Chiara Ferragni sta valutando l'idea di vedere la villetta che da cinque anni era la residenza delle vacanze americane dei Ferragnez.