Dopo la lotta contro il tumore, Fedez torna in tv

Certi amori non finiscono. Quello tra Fedez e X Factor non si è mai interrotto, come confermato oggi da Sky: il rapper sarà uno dei giudici del talent show. Il 32enne tornerà ad indossare i panni di mentore per i ragazzi in gara per il sesto anno, dopo aver preso parte alle cinque edizioni comprese tra il 2014 e il 2018.

Una bella notizia per i seguaci di Fedez, dopo la paura per le sue condizioni di salute. Il cantante, infatti, ha annunciato su Instagram di dover affrontare un lungo percorso contro la malattia, per la precisione un tumore al pancreas. Sostenuto dalla moglie Chiara Ferragni e dai due figli, il milanese si è sottoposto a un intervento chirurgico al San Raffaele, operazione perfettamente riuscita.

In queste settimane Fedez sta affrontando la delicata fase di recupero – il rapper ha perso dieci chili – ma sta tenendo costantemente aggiornati i suoi fan tramite i social network. "Non vedo l'ora di poter rimettermi in sesto e salire su un palco" , ha raccontato in un post pubblicato su Instagram. L’estate è alle porte e l’artista è pronto a girare l’Italia ed incontrare i suoi seguaci. Ma non è tutto.