"Una scusa", "Vaff....". L'ira di Argentero dopo il forfait a Sanremo

Nel Festival delle polemiche trova spazio anche un dietro le quinte decisamente spiacevole, che ha visto coinvolto Luca Argentero. L'assenza dell'artista nella seconda serata di Sanremo non è passata inosservata. Ma la motivazione del suo forfait - il lutto che ha colpito la moglie, Cristina Marino - ha alimentato insinuazioni, che hanno portato a un inevitabile scontro tra l'attore e una popolare pagina social di spettacolo.

Luca Argentero era atteso sul palco del teatro Ariston come ospite speciale della seconda serata del festival di Sanremo per parlare della sua fortunata serie Doc - Nelle tue mani, giunta quest'anno alla seconda stagione. Alla vigilia della diretta, però, l'attore torinese ha dovuto declinare l'invito, impossibilitato a partecipare per " motivi personali ". Mentre nella consueta conferenza stampa pre-Festival, Amadeus annunciava il forfait dell'artista, il quotidiano Messaggero svelava in esclusiva il motivo della sua assenza: la prematura scomparsa del padre di Cristina Marino, compagna di Luca Argentero. La notizia non è stata né smentita né confermata dalla coppia, ma quanto successo poco dopo sui social ha chiarito la situazione.

Fan e colleghi si sono stretti vicino alla coppia in segno di cordoglio, ma sul web qualcuno ha insinuato che, quella del lutto, fosse solo una "scusa" per non prendere parte al Festival. A instillare il dubbio è stata una popolare pagina Twitter - Spinoza Live - che a poche ore dall'inizio dello show di Rai Uno ha cinguettato: " Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe ".

La brutta sortita della pagina social non è passata inosservata all'attore - da sempre molto attivo sulla piattaforma Twitter - che ha scelto di mandare letteralmente a quel paese i gestori dell'account, con un sonoro "vaffa". La replica di Argentero ha trovato il consenso di decine di utenti, che si sono indignati per il trattamento riservato all'attore e in molti hanno chiesto le scuse pubbliche da parte dell'account.