La furia di Onestini: "Passo come putt..."

La fine della storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova porta strascichi e polemiche. Dopo giorni di indiscrezioni sulle presunte nuove frequentazioni dell'ex gieffino, lui stesso ha affidato ai social network un lungo messaggio di sfogo, svelando che a lasciarlo sarebbe stata la modella ceca.

Che la rottura tra i due ex fidanzati non fosse consensuale lo si era capito fin dalla pubblicazione del post Instagram in cui Luca Onestini ha annunciato la fine della storia d'amore con Ivana Mrazova. " Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi ", ha scritto negli scorsi giorni Onesti sul web per confermare una rottura della quale si vociferava da tempo. Le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne, però, non erano state condivise dalla sua ex che, sempre su Instagram, aveva svelato che i due non ci avevano provato fino in fondo a recuperare la loro storia d'amore.

Dopo l'addio sul web si sono susseguite le prime indiscrezioni sui presunti nuovi flirt di Onestini. Il like sospetto (e reciproco) a una modella spagnola e la cena insieme alla ex fidanzata di Paolo Brosio hanno scatenato la reazione indignata dei fan della coppia, che hanno criticato Onestini per il suo atteggiamento superficiale. " Ci ha messo poco tempo a dimenticarla ", hanno sentenziato alcuni blogger su Instagram e Luca Onestini è letteralmente sbottato. All'ennesima accusa, l'ex gieffino ha replicato a tono attraverso alcune storie Instagram: " Vengo da un periodo complicato e di grande sofferenza. Sto male e starò male, perché una storia lunga ti rimane dentro e quando si chiude non è mai facile. Esco, cerco di distrarmi, di stare con la gente e divertirmi ma non è facile sennò a casa mi taglierei le vene. A maggior ragione avere mancanza di rispetto, attaccare e inventarsi tutte queste notizie false è brutto ".

Luca Onestini si è scagliato contro chi ha diffuso la notizia di una sua frequentazione con la ex di Brosio, la 22enne Marialaura De Vitis, che è stata fotografata insieme a lui in un locale: " Con lei non ho neanche parlato, è arrivata al mio tavolo accompagnata da un altro uomo, si è seduta al nostro tavolo con altre sei persone e solo perché ha taggato lo stesso posto deve essere una fiamma mia? ". L'ex gieffino è apparso provato dalle indiscrezioni circolate sul suo conto, rumor che sembrano aver indispettito anche Ivana Mrazova che, sempre su Instagram, avrebbe lanciato una frecciatina proprio all'indirizzo dell'ex, lasciandosi sfuggire uno " scaduto " durante un video social.