"Luna mi ha reso un uomo migliore". E i social impazziscono per Spinalbese

È nel ruolo di padre che Antonino Spinalbese sta conquistando l'affetto e il consenso tra il pubblico. L'ex compagno di Belen ha parlato spesso nella casa del Grande fratello vip del suo complicato rapporto con la showgirl argentina, ma davanti a tutto e tutti ha sempre messo la piccola Luna Marì.

La bambina, nata a luglio 2021, è il frutto dell'amore tra Spinalbese e Belen Rodriguez. E nonostante la coppia si sia detta addio, quando la piccola aveva solo tre mesi, l'amore che il parrucchiere prova per lei è incondizionato." Avevo 25 anni quando sono diventato padre, ce l'avevo sul petto e mi sono cedute le gambe dall'emozione - ha confessato Antonino a Signorini nell'ultima diretta - Poco prima che io entrassi nella casa ha detto 'papà' e ho scoperto che la voce di mia figlia è inimmaginabile come emozione. Mi ha reso un uomo migliore ".

Prima dell'ingresso al Gf Vip

Il settimanale Chi ha dedicato un servizio esclusivo a Antonino, che ha trascorso gli ultimi giorni con Luna Marì prima di entrare nella casa del Grande fratello vip. Le foto pubblicate dalla rivista parlando di un padre attento e premuoroso nei confronti della piccola. Un amore profondo che Signorini ha voluto sottolineare nella diretta di lunedì, dove il gieffino è arrivato a commuoversi nel vedere la piccola insieme a lui negli scatti rubati in un parco pubblico. " Non riesco a vivere un altro amore, perché sono completamente invaghito di mia figlia ", ha confessato in diretta.

Il plauso dei social per Antonino papà