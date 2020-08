Lutto per Valerio Staffelli, morto il padre: "Il mio 'Come la va' è nato da lui"

Questa volta niente tapiri ma solo sconforto e dolore per l'improvvisa scomparsa del padre. Lutto per Valerio Staffelli che, poche ore fa, ha annunciato la morte del babbo, Gennaro Staffelli, venuto a mancare all'età di 82 anni.

La notizia della morte è arrivata dall'inviato di Striscia la Notizia, che ha voluto salutare il padre con un post celebrativo e di addio pubblicato sulla sua pagina Instagram: " Ieri ci ha lasciato il mio babbo, Gennaro Staffelli detto "Ciccio" di origini napoletane classe 1938, commerciante, il più bravo che io abbia mai conosciuto, era un maestro nell’arte della vendita, sensibile un uomo generoso, buono e molto simpatico, ironico come molti napoletani sanno essere ".

Nonostante il dolore per la perdita Valerio Staffelli ha voluto ricordare con gioia la figura paterna, che fino a poche ore dalla sua morte è riuscito a trasmettere un sorriso ai suoi cari. " Ci ha fatto sorridere e ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che oramai il tempo era finito ", ha proseguito Staffelli nel suo lungo post di addio. Un uomo ironico e solare al quale l'inviato dei tapiri deve il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. E' grazie a lui, infatti, che Valerio Staffelli ha potuto intraprendere questa strada: " Lavoravo nel suo negozio e poi facevo provini a destra e a manca, senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito ".