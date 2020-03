La madre di Antonio Zequila: "La Volpe gli chiese di non parlare del loro passato"

Nella querelle tra Adriana Volpe e Antonio Zequila si inserisce anche la madre dell’attore con cui, com’è noto, lui vive ancora, e che pare essere a conoscenza dei trascorsi sentimentali del figlio.

Da settimane, infatti, non si fa altro che discutere sull’ipotetico flirt che ci sarebbe stato tra i due concorrenti del Gf Vip quando la Volpe si stava affacciando nel mondo dello spettacolo. Zequila, che prima aveva fatto intendere di aver vissuto con lei una liaison, aveva poi ritrattato, salvo ricredersi ancora una volta e confermare di aver passato insieme ad Adriana un pomeriggio a casa sua, “e non solo a mangiare biscotti”.

Queste ultime dichiarazioni di Antonio hanno scatenato una lite furiosa con la Volpe che, disgustata dall’atteggiamento del coinquilino, ha giurato sulla figlia Gisele che tra loro non c’è mai stato nulla. In difesa di Zequila, però, è intervenuta la madre che, attraverso le pagine del settimanale Chi, ha riportato una conversazione del 2005 tra la conduttrice ex volto della Rai e il figlio. In base a quanto raccontato dalla signora, i due si sarebbero sentiti poco prima che Antonio partisse per L’Isola dei famosi e Adriana pare gli abbia fatto una richiesta abbastanza particolare.

“ Antonio non è un millantatore come qualcuna sta provando a farlo passare – ha iniziato a spiegare la madre di Zequila - . Antonio avrà tanti difetti, ma non è un bugiardo ”. Riguardo la conoscenza con la Volpe, quindi, la signora ha riportato un fatto risalente a ben 15 anni fa. “ Onestamente, non so nulla dei trascorsi con Adriana, tuttavia ricordo perfettamente di aver assistito a una telefonata tra di loro – ha svelato lei - . Parliamo del 2005. La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato visto che, da lì a poco, Antonio sarebbe partito per l’Isola dei Famosi. Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio? ”.

Oltre a parlare dei rapporti tra Zequila e la Volpe, la madre del concorrente del Gf Vip ha anche confermato la conoscenza tra il figlio e Valeria Marini, passata da casa loro trenta anni fa prima di andare a fare una gita sulla Costiera Amalfitana insieme ad Antonio.