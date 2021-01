La madre di Pierpaolo non approva il feeling con la Salemi e “flirta” sui social con la Gregoraci

Per la seconda volta in pochi giorni, la madre di Pierpaolo Pretelli è intervenuta in diretta al Grande fratello per mettere in guardia il figlio. Dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci, il modello ha trovato il feeling con Giulia Salemi, con la quale ora ha intrapreso una conoscenza approfondita. I due ragazzi non si privano di baci e di dolci effusioni all'interno della Casa, uno step che a Pierpaolo è mancato con Elisabetta Gregoraci, attenta a non far superare a Pretelli i famosi "paletti". Il modello ha fatto in fretta a dimenticare la showgirl calabrese, della quale si diceva innamorato, per buttarsi tra le braccia di Giulia Salemi, che dopo l'esperienza della passata edizione del Grande Fratello sosteneva di non voler più fare un percorso di coppia nel reality.

In molti sostengono che quella di Pierpaolo e di Giulia sia solo una strategia per arrivare fino alla fine del gioco creando una dinamica e sfruttando le possibili evoluzioni di questo nuovo scenario. La madre del modello, invece, sembra non gradire questo avvicinamento di suo figlio e dopo averlo attaccato in maniera brusca durante la serata di capodanno, ieri ha replicato. Chi si aspettava una marcia indietro da parte della donna durante l'incontro col figlio si è dovuto ricredere in fretta, perché la signora Margherita non è sembrata minimamente intressata a un ripensamento, anzi. La madre di Pretelli ha fatto leva sul fatto che Pierpaolo abbia un figlio a casa che lo guarda e che, quindi, non dovrebbe lasciarsi andare a determinati comportamenti. È probabile che la donna si riferisse all'infuocato scambio di effusioni tra Pretelli e la Salemi sotto le coperte.