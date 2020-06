"Malati di mente", "Ora parlo io", volano stracci sui social tra Pago e Serena

Prosegue a colpi di dichiarazioni su Instagram la crisi tra Pago e Serena Enardu. Dopo l'annuncio della rottura di poche settimane fa, la coppia ha deciso di lavare i panni sporchi sui social e nelle ultime ore una serie di botta e risposta tra i due ex innamorati sta infiammando il web.

La lettera scritta da Pago per il settimanale Chi ha aperto uno scenario nuovo sulla loro crisi. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip - dove Serena aveva cercato in ogni modo di riavvicinarsi al cantautore sardo - tra loro sembrava esser tornato il sereno. La quarantena, però, non ha aiutato la coppia, facendo riemergere vecchi rancori mai superati e portando a galla una verità diversa: " Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni, in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d'amore ". Nella lettera pubblicata su Chi, Pago ha svelato di aver scoperto che tra Serena e il tentatore Alessandro c'è stato molto di più che una frequentazione dopo Tempatation Island.

Serena Enardu non ha gradito le parole scritte dall'ex, replicando seccata sui social: " Cosa non si fa per vendere un libro ". Ma la situazione si è decisamente infiammata dopo l'intervista di Alessandro Graziani a Uomini e Donne. Nelle scorse ore l'ex tentatore, oggi corteggiatore di Giovanna Abate, è stato sottoposto a una sorta di "interrogatorio" in puntata, come lo ha definito la Enardu. Dalle parole di Alessandro non sono uscite nuove verità né tanto meno conferme alle parole di Pago. La situazione creatasi ha però fatto sbottare la Enardu, che sui social c'è andata giù pesante: " Ma per favore, mi preparo i popcorn e sentiamo cosa dovrà subire il povero Alessandro. Per l'occasione Parpiglia si è anche pettinato. Voi avete costruito quattro mesi di relazioni? Ma magari! A questo punto lo dico! Magari!! Alcune persone si convincono di cose, te le attribuiscono e te le fanno pagare. C'è da avere paura di queste persone, dei malati di mente ".