Malore per Chiara Nasti, la foto con la flebo sui social preoccupa i fan

Un lettino che sembra quello di un ospedale e la flebo attaccata al braccio. Così Chiara Nasti si è presentata ai suoi fan nella tarda serata di ieri. L'influencer napoletana è stata colpita da un malore improvviso e nelle storie del suo profilo Instagram ha svelato quanto accaduto, rassicurando i suoi seguaci sul suo stato di salute.

L'influencer napoletana può contare su un vasto pubblico sul web con oltre 1,7 milioni di seguaci, ma è spesso protagonista di scivoloni social. Nelle ultime settimane Chiara Nasti, infatti, è finita più volte al centro di polemiche per alcune affermazioni fatte sul web. Prima lo scherzo ideato con l'amico Iconize, dove si offrivano di insultare gli ex dei propri follower telefonicamente e in forma anonima, poi la rissa social con Aurora Ramazzotti dopo una serie di scambi di commenti tra le due.

Nelle ultime ore, però, la 22enne di Napoli è stata vittima di un malore improvviso e ha documentato gli attimi successivi attraverso la sua pagina personale di Instagram. Chiara Nasti si è mostrata distesa in un letto, presumibilmente di un pronto soccorso, con l'ago della flebo inserito nel braccio. A corredo dell'immagine solo alcune emoticon e nessuna spiegazione. Poco dopo, però, sempre nelle storie è comparsa una nuova foto della Nasti, dove ha raccontato cosa le era accaduto per rassicurare i suoi follower: " Raga, sto bene ma ho avuto un calo di pressione ".

Chiara Nasti sarebbe dunque stata vittima di un mancamento, un calo di pressione importante tanto da dover ricorrere alle cure dell'ospedale. Nell'immagine dove si mostra a letto con la flebo inserita nel braccio, infatti, molti fan hanno notato la scritta sul cuscino, tipica della biancheria da letto utilizzata negli ospedali e nei pronto soccorso. Dopo aver pubblicato lo scatto con la flebo, però, l'influencer ha rassicurato tutti mostrandosi nuovamente a casa insieme ai suoi familiari. Non è la prima volta che la Nasti condivide con i suoi fan social momenti di malessere. La scorsa estate era successo un episodio molto simile durante una vacanza in Sardegna con il suo ex fidanzato. Anche in qual'occasione la Nasti era dovuta ricorrere alle cure mediche, sempre per un abbassamento di pressione.