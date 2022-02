Malore per Mahmood: "Vi dico cosa è successo prima di salire sul palco"

" Mi è venuta una mezza congestione ". A poche ore dalla fine della quarta serata del festival di Sanremo, Mahmood conferma e racconta il malore, che lo ha colpito pochi minuti prima di salire sul palco del teatro Ariston.

Le voci di un suo malessere si erano diffuse a fine serata, dopo che l'artista si era esibito in coppia con Blanco sulle note de Il cielo in una stanza nella serata dedicata alle cover. Il pubblico non si è accorto di niente, ma al termine dello show fonti all'interno dello staff di Mahmood hanno fatto sapere quanto successo nel backstage poco prima che i due cantanti si esibissero. Poche parole per annunciare un malore, che invece oggi il rapper ha spiegato nel dettaglio.

" Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po' mi scopriva la pancia - ha raccontato Mahmood - e mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po' male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po' di freddo, ma poi mi è passata ". Una défaillance inattesa che lui ha definito ironicamente " un basso in mezzo a tanti alti di questa esperienza" , quando ha raccontato l'episodio durante la conferenza stampa mattutina. Niente di grave dunque e Blanco l'ha buttata sul ridere: " Mahmood è vivo! Leggendo gli articoli che stavano uscendo pensavo fosse morto e sono andato a vedere ".

Blanco e Mahmood sono i favoriti alla vittoria della 72esima edizione del festival di Sanremo. Dopo la quarta serata, quella dedicata alla cover, il duo canoro è al comando della classifica generale, seguito da Gianni Morandi (secondo) ed Elisa (terza). Un risultato che ha lasciato a bocca aperta anche loro: " Questo Sanremo è pieno di alti e bassi a livello umorale e di energia, ci sono successe cose che mai avremmo immaginato. Così come il pezzo, arrivato nella global e tutti questi risultati incredibili. Siamo veramente un pò sotto choc e credo che realizzeremo meglio quando torneremo a casa ".