La telefonata di Mancini alle 3 di notte: "Mi ha detto grazie..."

" Non mi hanno fatto dormire sti' disgrazieti ", così Lino Banfi ha scherzato dopo la vittoria degli Azzurri nella finale di Euro 2020. Il popolare attore ha trascorso una notte insonne non solo per l'adrenalina dal trionfo dell'Italia, ma soprattutto per la telefonata ricevuta in piena notte da Roberto Mancini.

Già, perché dopo la vittoria sul campo di Wembley i telefonini degli Azzurri si sono illuminati. C'è chi ha chiamato la mamma, chi la moglie e i figli e chi Lino Banfi. Il tecnico Roberto Mancini, dopo l'esultanza in campo e negli spogliatoi, ha voluto condividere la gioia della vittoria degli Europei con un tifoso d'eccezione, l'attore noto per aver interpretato nonno Libero, nella famosa serie televisiva Un medico in famiglia.

Alle 3 di notte, mentre la squadra italiana festeggiava il ritorno della coppa europea a Roma, il telefono di Lino Banfi ha squillato. Dall'altra parte c'era mister Mancini che, nel cuore della notte, lo ha voluto ringraziare personalmente per il suo supporto. Lo ha raccontato Banfi all'agenzia di stampa La Presse: " Non mi aspettavo questa bella vittoria così sudata, però meritata. Alle tre di stanotte mi ha chiamato Roberto Mancini per dirmi: 'Grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene'. Una cosa che mi ha riempito di gioia, ma non mi hanno fatto dormire 'sti disgrazieti ".

Lino Banfi, infatti, è stato uno dei portafortuna degli Azzurri a Euro 2020. Tutto è nato alla vigilia di Italia - Turchia, gara di apertura della competizione europea. L'attore ha inviato un video messaggio alla squadra e al ct Mancini attraverso Giorgio Chiellini. Un breve filmato di incoraggiamento dove Banfi ha scherzato: "Mister, mi raccomando Spinazzola - Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo 'porca puttena''. E così è andata". Immobile ha segnato e davanti alle telecamere ha gioito con quelle due parole alla Oronzo Canà, imitato poco dopo da Insigne.