Manila Nazzaro: "Lorenzo mi ha dato l’anello mentre stiravo"

Il più bel regalo per il suo compleanno, Manila Nazzaro lo ha ricevuto dal suo fidanzato Lorenzo Amoruso: uno splendido anello di fidanzamento, che sancisce l’unione definitiva di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Avevamo imparato a conoscerli e ad amarli a Temptation Island il reality dei sentimenti dove la loro coppia era risultata la più amata. Lei definita la Queen, e lui come l’uomo che tutte le donne vorrebbero avere come fidanzato. I due avevano deciso di partecipare al reality per dare una “svolta” alla loro unione di tre anni.

Una “svolta” che è arrivata grazie ad un bellissimo diamante che Amorusi ha messo al dito alla bellissima Manila proprio il giorno del suo compleanno. Noi l’abbiamo raggiunta telefonicamente per sentire “a caldo” le sue emozioni e per farci raccontare qualcosa in più su questa meravigliosa sorpresa.“ Sono così felice - racconta Manila - mi ha fatto una sorpresa bellissima che per me ha un grandissimo valore. Sono ancora commossa ”. “ Se lo aspettava questo anello? ” “ Per me è stata una grande sorpresa, dopo Temptation la nostra coppia è diventata ancora più solida ”. “ Come le ha chiesto di sposarla Lorenzo? ”. “ In una maniera molto insolita, mentre stavo stirando ”. “ In che senso ?” “ Esattamente così, mentre stiravo lui si è avvicinato e mi ha infilato l’anello al dito. E’ stata un’emozione fortissima e sono così felice qualunque cosa succeda ”.

Davvero un bel gesto da parte di un uomo, così innamorato. I “problemi” se così si possono chiamare tra i due erano solo di natura logistica, visto che Lorenza abita a Firenze e Manila a Roma. Ma a questo punto sembra tutto risolto, perché questo anello ha cancellato ogni distanza. Ci chiediamo quindi se ci saranno presto i fiori d’arancio, ma Manila non anticipa nulla: “ Ancora non lo sappiamo, per ora ci godiamo questo bellissimo momento ”. Certo è che dopo un anello di sicuro arriveranno i confetti, magari a sorpresa in primavera o quando gli impegni lavorativi di entrambi lo permetteranno.