Ora la figlia del Marò si confessa: "Tanti ci provano, ma io amo loro"

Il cognome è di quelli "ingombranti" ma lei, Giulia Latorre, figlia del Marò Massimiliano Latorre, sa il fatto suo e sulle pagine del Corriere si è raccontata senza veli. Nel 2012 il padre fu arrestato (insieme al collega Salvatore Girone) dalla polizia indiana al largo della costa del Kerala per l'uccisione di due pescatori ma lei, nonostante la vita sotto i riflettori (non quelli del mondo dello spettacolo), si è fatta una vita.

Giulia, 26 anni, fisico scolpito e bellezza mediterranea oggi fa la bagnina sulle coste tarantine e scherza sul pressante corteggiamento dei ragazzi che, ogni anno, sono affascinati dal mito di "Baywatch". Intervistata dal Corriere della Sera, Giulia Latorre non nasconde di essere divertita dalle avance ricevute in spiaggia, soprattutto nell'osservare la reazione dei suoi pretendenti alla sua dichiarazione di omosessualità: " Ci rido sopra. Spesso gli approcci sono divertenti. Quando rispondo che amo le donne qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza ".

Giulia nel suo piccolo è già una celebrità. Il suo profilo Facebook ha un seguito di oltre 30mila follower e sulla sua pagina è chiaro il suo amore per le onde e il mare. Foto sulla torretta, costume sempre indosso, abbronzatura impeccabile. Ma lei su quel profilo social oltre a mostrare la sua vita e la sua passione ha anche fatto outing. Era il 2016 quando la figlia del Marò Massimiliano Latorre affidava a Facebook il suo messaggio per dichiarare al popolo del web il suo amore per il genere femminile. Un annuncio che, a suo tempo, generò non poco clamore e la portò anche nel salotto di Barbara D'Urso dopo le minacce ricevute sui social.