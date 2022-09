"Le botte sotto casa e il coltello". La rivelazione choc della Venier

Domenica In è pronta a tornare in onda e Mara Venier anche. Nella prima puntata del programma di Rai Uno, la conduttrice ospiterà la sorella di Alessandra Matteuzzi, la 56enne di Bologna massacrata a martellate dal compagno. Una storia di violenza e ossessione, che ha colpito profondamente la Venier, a sua volta vittima di un amore malato.

" Io ne so qualcosa. Ho avuto un compagno molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi ", ha raccontato la presentatrice al Corriere della sera, nella prima intervista alla vigilia del ritorno in televisione. Un episodio drammatico rimasto nascosto nel suo passato e del quale lei non ha mai parlato: " Ma ho pagato un prezzo altissimo ".

Chi era quell'uomo, che diceva di amarla ma la picchiava e la umiliava quotidianamente, la Venier non lo ha rivelato, spiegando solo: " Era uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono ". La conduttrice ha svelato di essersi sentita una nullità insieme a lui, di avere avuto paura delle violenze fisiche e psicologiche e anche paura di denunciarlo: " Perché ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l'amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore ".