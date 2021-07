Paura per la Venier: ecco cosa sta succedendo

Le immagini pubblicate nelle scorse ore da Mara Venier sul suo profilo Instagram hanno fatto preoccupare i fan, tanto da indurre la conduttrice a fare chiarezza sul suo ultimo video. Nessun ricovero in ospedale, ha voluto precisare la conduttrice attraverso l'agenzia di stampa AdnKronos, ma controlli medici necessari per recuperare la totale sensibilità al volto.

Con una dichiarazione breve ma chiara, la Venier ha smentito di essersi ricoverata in ospedale, svelando di aver compiuto in realtà l'ennesimo passo verso la guarigione dopo l'incidente avvenuto lo scorso giugno. " Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità! ". Nelle scorse ora la presentatrice di Domenica In ha condiviso nelle storie della sua pagina Instagram un video, in cui si mostra mentre varca le porte del reparto di neurochirurgia facciale del Policlinico Umberto I di Roma. Nella clinica, infatti, si trova il medico chirurgo Valentino Valenti, che con il suo staff ha impedito che la grave situazione - che ha interessato la conduttrice dopo l'intervento ai denti - le provocasse una paresi facciale irreversibile.

Nel breve filmato diventato virale sul web in pochissime ore, Mara Venier ha commentato frustrata l'ennesima tappa ospedaliera di un incubo che dura ormai da due mesi. Molti, sulle prime, hanno pensato che si trattasse dell'ennesimo ricovero per un nuovo intervento chirurgico per rimediare al danno al volto conseguenza di un impianto dentale andato male. La presentatrice veneta oggi è seguita da un legale per la vicenda del dentista che le ha provocato il danno al nervo e la conseguente paralisi, ma sul fronte medico ha voluto rassicurare tutti. Nessuna operazione in vista, anche se la situazione che sta vivendo non è ancora rosea e superata del tutto.