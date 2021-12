Marcuzzi sempre più scatenata: "Ecco dove ho fatto sesso"

Alessia Marcuzzi rimane lontana dalla televisione ma non dai gossip. La conduttrice, dopo l'addio definitivo a Mediaset, si è presa una pausa dal piccolo schermo, ma il modo di fare parlare di sé sembra averlo comunque trovato: rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram. E le sue ultime piccanti risposte hanno scatenato il solito chiacchiericcio.

Il pubblico se n'è accorto: lontana dai riflettori Alessia Marcuzzi non riesce proprio a stare. Così, dopo mesi di "assenza" dalla televisione e dal web (dove condivideva solo post e storie legate ai suoi brand e pochissimo della sua vita privata), la conduttrice è tornata a interloquire con i suoi fan. Da un paio di settimane la Marcuzzi ha inaugurato un appuntamento fisso sul suo canale Instagram, nel quale risponde ai quesiti dei suoi seguaci del web. Ogni martedì la Marcuzzi soddisfa la curiosità - a volte morbosa - dei suoi ammiratori, rispondendo con ironia e schiettezza.

Domande per la maggior parte innocue e di pura curiosità come il tour della sua casa o la sua beauty routine. Ma anche quesiti più insidiosi e piccanti, ai quali lei ha deciso comunque di rispondere in barba alla sua consueta riservatezza. Come nel caso della domanda a bruciapelo su quale sia il posto più strano dove ha fatto l'amore. La conduttrice non si è certo sottratta all'interrogativo e ha scelto di replicare condividendo la gif di un aereo. Un'immagine eloquente che non ha placato la sete di curiosità dei suoi fan, anzi.

Sui social in molti si sono chiesti, addentrandosi nella risposta, se in aereo lei avesse scelto la privacy della toilette o l'esibizionismo dei sedili per fare sesso. Ma, com'era prevedibile, Alessia Marcuzzi non si è addentrata nella risposta lasciando un velo di mistero sull'episodio. A dire il vero non ha svelato neppure con chi abbia consumato quella irrefrenabile passione in aereo. Giusto una settimana fa, la conduttrice aveva fatto molto discutere per avere mostrato i suoi sex toy in un video legato proprio alla rubrica. Sempre rispondendo alla domanda di un suo fan, se facesse uso di vibratori, la Marcuzzi ha risposto con i fatti, mostrando la scatola del giocattolino ben riposta in un angolo del suo guardaroba. Un video che ha scatenato la reazione del web e che è diventato virale in pochissimo tempo.