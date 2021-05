Maria De Filippi si infuria con Armando: "Basta! Sei un cretino"

E' difficile vedere Maria De Filippi perdere le staffe. Ma questa volta Armando, il cavaliere napoletano di Uomini e Donne, l'ha fatta davvero infuriare ed esasperata dall'atteggiamento dell'uomo, sempre critico e duro con le corteggiatrici, è letteralmente sbottata.

A far scatenare la popolare conduttrice, da oltre due decenni alla guida del famoso dating show del primo pomeriggio di Canale 5, è stato il modo di porsi di Armando con una delle nuove dame scese per corteggiarlo. Armando Incarnato è tornato in studio dopo due settimane di assenza. Nell'ultima puntata però si è trovato subito al centro di una rovente polemica con Patty, una delle ultime dame arrivate per conoscerlo. Quest'ultima ha svelato che il cavaliere le avrebbe proibito di dire in puntata che si frequentavano per potersi vedere anche con altre corteggiatrici. Armando ha provato a negare, ma all'ennesimo assalto gratuito alla donna: " Torna in Russia con il russo. Fammi sta tranquillo ", Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi.

Che problemi hai se lei è libera cittadina e fino a due settimane fa stava con una persona russa. Che problema hai? Basta, uno ammette l'errore e si va avanti. Non si prende in giro e si tratta male una donna così, non si fa. Perché è vero che l'hai baciata! Su dai!

Vuoi che vado avanti? Se vuoi vado avanti e dico che parli con Roberta parlando male con la redazione. Chi? Tu, sì tu Armando, nome e cognome. Vuoi dire che non è vero? Vuoi che faccio entrare Roberta e vuoi che lo dica?

Se dapprima la conduttrice ha usato tutta la sua proverbiale calma per chiedere spiegazioni ad Armando, poco dopo ha perso letteralmente le staffe: "". Tra gli applausi scroscianti del pubblico diin studio, Maria ha poi proseguito svelando un retroscena sul cavaliere che avrebbe parlato male della redazione con una corteggiatrice: "".