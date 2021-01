Maria Teresa Ruta non si tiene: "Nel sogno, c'era il p... di Tommaso con un rigatone"

Dopo 121 giorni di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip ci sta che si perda un po' la brocca e Maria Teresa Ruta ne è una prova. Negli ultimi giorni la popolare conduttrice si è lasciata letteralmente andare e dopo lo sfogo improvviso di lunedì notte, nelle ultime ore è finita al centro dell'attenzione per le dichiarazioni piccanti su un sogno erotico fatto. Testimoni del racconto a luci rosse (e con dovizia di particolari) Cecilia e Carlotta e il video ha già fatto il giro del web.

Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura di dormire. Sono brutta nelle clip

Non si può certo dire che gli ultimi giorni siano stati facili per Maria Teresa Ruta. Subito dopo la diretta di lunedì scorso Maria Teresa ha avuto un'accesa discussione con. Tutta colpa delle nomination e del mancato salvataggio della nuova coinquilina da parte della conduttrice. Poco prima di andare a letto la Ruta ha avuto una violenta crisi di pianto e ha fatto una scenata davanti ai coinquilini: "". Uno sfogo in piena regola dettato anche dalla lunga ed estenuante permanenza nel reality.