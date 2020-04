Marica Pellegrinelli è tornata con Eros? "Sono tutte balle"

" Avrei potuto avere decine di copertine e ospitate ma le ho rifiutate per tutelare la mia privacy ", comincia così il lungo messaggio di smentita di Marica Pellegrinelli sul presunto ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti. Stanca dei continui gossip sulla sua famiglia e sulla sua sfera sentimentale, la modella ha affidato ai social network un duro sfogo, pubblicando una lunga nota dove chiede rispetto e silenzio sulla sua vita.

Negli ultimi giorni erano iniziate a circolare indiscrezioni che la volevano nuovamente vicina all’ex marito, il cantante Eros Ramazzotti. Secondo alcuni settimanali, la Pellegrinelli sarebbe ritornata single dopo la breve relazione con Charley Vezza e Eros avrebbe spento sul nascere le illazioni su una nascente relazione con la conduttrice Roberta Morise. Come già era successo settimane fa all’ex compagno, oggi anche Marica Pellegrinelli ha scelto i canali social per chiarire una volta per tutte la sua posizione in materia di gossip. " Ho migliaia di foto, di video degli anni passati – ha spiegato la modella - dei miei piccoli viaggi, momenti che se avessi voluto condividere chissà quanti articoli - like e interviste avrei ottenuto, non avete nemmeno lontanamente idea. Quante proposte, collaborazioni, copertine, ospitate, opportunità abbia rifiutato per tutelare la mia privacy, perché? Perché ha deciso" .