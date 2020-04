Martina Colombari troppo magra, i fan: "Tutto ok?"

Sembra proprio che in questo ultimo periodo ci sia una corsa a puntare il dito contro chiunque, esteticamente parlando, non rispetti i classici canoni di bellezza. Il body shaming è un problema particolarmente diffuso, soprattutto grazie all’aumento costante dell’utilizzo dei social. Se prima infatti i commenti negativi sulla fisicità di una persona rimanevano circoscritti alle vie di una città, oggi basta davvero pochissimo per mettere alla gogna mediatica qualcuno. E non solo chi soffre di obesità ma anche chi, al contrario, appare eccessivamente magro.

Martina Colombari è solo una delle ultime celebrità, in ordine di tempo, a essere stata colpita dal body shaming. Proprio lei, che è una grande appassionata di fitness e che dedica allo sport tantissime ore alla settimana. Perché è sufficiente pubblicare sui social una foto in cui si intravede una costola o un’anca che sporgono e subito ci si scaglia contro la star di turno, accusandola di essere anoressica e di dare il cattivo esempio.

Il fattore scatenante è stato l’ultimo scatto che ha condiviso su Instagram. Nel post in questione, l'ex Miss Italia e moglie di Alessandro Costacurta fa gli auguri di Pasqua ai follower e sceglie un outfit decisamente casalingo. Nessun look ricercato, un semplice toppino grigio e dei pantaloncini dei Cleveland Cavaliers in questo difficile periodo di quarantena forzata a causa dell'emergenza Coronavirus. La vediamo così mentre manda baci guardando nell’obiettivo e accanto ad uno stendino con i panni appena stesi. "Ultimando le pulizie pasquali, vi mando un bacio e tanti tanti tanti auguri!" , questa la didascalia che accompagna il post.

Lo scatto, da un lato, ha conquistato i follower, che hanno apprezzato molto il look semplice e casalingo di Martina Colombari, così diverso da quello di tante donne dello spettacolo: "Complimenti, sei bellissima anche acqua e sapone e a differenza di tante altre donne non decidi di truccarti e spogliarti per apparire sui social" . Altri ancora, invece, hanno semplicemente ricambiato gli auguri di Pasqua.

Tuttavia, alcuni fan hanno notato un'eccessiva magrezza in Martina Colombari e questo ha suscitato anche un po' di preoccupazione. "Tutto ok? Cerca di mangiare un po' di più, sei scheletrica" , ha scritto un utente. E ancora: "Sei bella ma troppo magra, fidati!" , "Ma mangia un po' di più!" , "Grazie, però mangia qualcosa che sei cadaverica…" e "Mangia Martina, mangia!" .

Insomma, la sua colpa è quella di mostrare un fisico asciutto, motivo per il quale molti utenti hanno fatto scattare l’allarme. E se fosse semplicemente costituzione?

