Dalla Marvel alla Disney: i film più visti del 2021

Dopo un anno caratterizzato dalle chiusure dovute alla pandemia di Covid-19, nel 2021 finalmente i cinema hanno potuto riaprire le porte ai propri spettatori, presentando pellicole sul grande schermo e non più (solo) sulle piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime o Disney Plus. Alla riapertura dei cinema si devono anche aggiungere anche alcune tra le uscite cinematografiche più attese, molte delle quali erano attese per il 2020 ma si sono viste costrette a rimandare la data di uscita proprio a causa della pandemia.

La quarantena, il lockdown e l'isolamento hanno fatto sì che tra i film più visti del 2021 ci fossero quelli che permettevano una via di fuga dalla realtà: nella lista dei film più visti in Italia nel 2021 - secondo i dati del box office riportati da Movieplayer.it - predominano ancora i cinecomics della Marvel, ma in generale hanno trionfato i film che esulano dalla realtà, tra fantasy e fantascienza.

I film più visti del 2021: il trionfo della Marvel

Il film più visto dell'anno che sta per concludersi è Spider-Man: No way home, con un incasso di 17.017.177 euro. Diretto da Jon Watts e uscito in sala il 15 dicembre 2021, Spider-Man: No way home rappresenta il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe e il quarto della fase quattro dell'universo cinematografico creato dalla nota casa di produzione. Spider-man: No way home è una pellicola che apre le porte al multiverso e vede il protagonista (interpretato da Tom Holland) impegnato a difendere la sua identità segreta, anche a costo di chiedere l'aiuto del Dottor Strange (Benedict Cumberbatch). Spider-Man: No way home, inoltre, crea una specie di crossover con gli altri film di Spider-Man: da quelli di Sam Raimi in cui l'Uomo Ragno era interpretato da Tobey Maguire, alla duologia che invece vedeva come protagonista Andrew Garfield. In Spider-Man: No way home, come si evince già dal trailer, sono presenti anche i villain degli altri film di Spider-Man.

Sempre alla Marvel appertiene il secondo incasso del 2021: alle spalle di Spider-Man, infatti, c'è Eternals, ventiseiesimo film del Marvel Cinematic Universe, presentato in anteprima alla festa del Cinema di Roma. Il film che vede tra i protagonisti anche Angelina Jolie ha incassato 8.399.870 euro. Il film è diretto dalla regista Chloé Zhao, vincitrice del premio Oscar per Nomadland. Eternals racconta la storia degli Eterni, delle semi-divinità con poteri sovrumani creati dagli dei chiamati Celestiali che vengono inviati sulla Terra per difendere gli umani dai Devianti. La battaglia tra Eterni e Devianti va avanti per millenni e anche dopo che le brutali e oscure creature vengono considerate sconfitte, gli Eterni si troveranno a dover affrontare un'altra terribile battaglia.

Il ritorno di James Bond e il trionfo della fantascienza

Al terzo posto della classifica dei film più visti nel 2021 si piazza No time to die, l'ultimo capitolo delle avventure dell'agente OO7, James Bond, interpretato da Daniel Craig. No time to die era uno dei film attesi per il 2020 che ha dovuto modificare la propria data di uscita a causa della pandemia. Con un incasso di 8.017.838, No time to die segue l'agente 007 mentre cercherà di liberare uno scienzato rapito per aiuterare il vecchio amico Felix (Jeffrey Wright). Nella missione Bond verrà affiancato da Nomi (Lashana Lynch, colei che diventerà la nuova agente 007), ma scoprirà ben presto che le cose sono più difficili di quanto aveva pronosticato.

Tra i film più visti del 2021 non poteva mancare Dune, il colossal di fantascienza firmato da Denis Villeneuve e presentato in anteprima mondiale al festival di Venezia. Tratto dal libro omonimo di Frank Herbert, Dune ha avuto un incasso di 7.318.250 e, in genere, è considerato come il film che ha aperto le porte ai grandi incassi al box office della seconda metà dell'anno. La storia è ambientata su Arrakis, un pianeta desertico chiamato Dune, dove la famiglia Leto è chiamata a trasferirsi per controllare la Spezia, una sostanza che non solo permette i viaggi interstellari, ma aumenta anche le capacità umane. Dopo aver seguito suo padre Leto (Oscar Isaac) su Dune, sarà compito del giovane Paul (Timothée Chalamet) decidere il destino del pianeta abitato da enormi vermi che vivono sotto la sabbia.

Subito dopo Dune, nella classifica dei film più visti del 2021 si trova un altro cinecomics: Venom - La furia di Carnage. Si tratta del secondo capitolo dedicato al simbionte alieno, nei fumetti nemico di Spider-Man, interpretato sul grande schermo da Tom Hardy. Il film ha ricevuto perlopiù recensioni estremamente negative, ma il secondo capitolo di Venom è riuscito comunque a incassare 7.109.002 euro. Nel cast del film c'è anche Woody Harrelson, che intepreta il villain del titolo, Carnage. Venom - La furia di Carnage ha comunque il merito di aprire le porte a un possibile crossover con la saga di Spider-Man con Tom Holland.

Saghe, Disney e sequel: gli altri film più visti

Al sesto posto della classica dei film più visti del 2021 troviamo il film dei Me contro te, il duo di youtuber amatissimo dai più piccoli. Me contro te il film - il mistero della scuola incantata ha incassato 5.097.100, superando anche il nono capitolo di Fast & Furious, che si ferma invece a "soli" 4.864.243 euro. All'ottavo posto c'è invece Encanto, la nuova pellicola targata Disney e appena approdata anche su Disney+ dopo essere passata al cinema. Encanto racconta la storia di Mirabel Madrigal, una ragazza che appartiene a una famiglia piena di poteri magici. Purtroppo Mirabel è l'unica a non aver sviluppato alcun talento sovrumano: ma sarà proprio lei a fare la differenza quando la famiglia Madrigal sarà in pericolo e, con lei, tutta la magia. Encanto ha guadagnato 4.472.489 euro.

Al nono posto della classifica, con 3.822.820 euro di incasso, c'è Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Si tratta del venticinquesimo film del Marvel Cinematic Universe e parla di Shang-Chi (Simu Liu), un supereroe che deve prima di tutto imparare a conoscere se stesso e a gestire i suoi poteri, che gli permettono di duplicare se stesso infinite volte. Inoltre l'uomo dovrà affrontare anche un'organizzazione terroristica chiamata i Dieci Anelli, guidata dal misterioso Mandarino. A chiudere la classifica, in decima posizione, si trova finalmente un film italiano: Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, con un incasso di 3.199.277 euro. Protagonisti sono ancora una volta il radical chic Giovanni (Antonio Albanese) e la sua ex, cassiera tatuata Monica (Paola Cortellesi). Tre anni dopo la fine del primo capitolo, Monica si trova in carcere e per dimostrare la propria innocenza ha bisogno dell'aiuto di Giovanni: l'uomo l'aiuta effettivamente a uscire di prigione, ma in cambio la "obbliga" a fare dei lavori socialmente utili nel quartiere periferico di San Basilio. Qui Monica incontrerà Don Davide (Luca Argentero), un sacerdote pieno di fascino che finirà, suo malgrado, col complicare le cose ancora di più.