Massimiliano Morra gay? La verità svelata dalla fidanzata

Tanti sono i segreti che hanno accompagnato Massimiliano Morra durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e ora che l’attore è uscito si cerca di capire cosa nasconda veramente. È la prima volta che parla accompagnato dalla sua fidanzata Dalila Mucedero. Molti sono gli argomenti toccati e le domande fatte alla coppia dalle cinque agguerrite sfere presenti in studio, primo tra tutti il rapporto di Massimiliano con Adua del Vesco, la sua ex fidanzata che si è poi scoperto che con lui non aveva avuto nessun rapporto d’amore e che la loro era una storia montata a favore di carriera.

" In passato ho seguito alcuni consigli che mi hanno spinto a creare dei flirt a tavolino per la promozione delle fiction. Nessuno mi ha mai obbligato e mi assumo le mie responsabilità. Il mio sogno era quello di diventare un attore e quando sei giovane puoi sbagliare mentre cerchi di inseguire le tue passioni. Ho fatto una carriera di cui vado fiero, per me il gossip non esiste. A parte questa pseudo relazione con Adua non si è mai parlato della mia vita sentimentale, per questo non avevate mai sentito parlare di Dalila. Io ho sempre voluto tenere separate la sfera privata e quella professionale ", dice anche rispondendo a chi non crede al fidanzamento con Dalila perché pensa che ha mentito con Adua in passato potrebbe farlo ora anche con l’attuale fidanzata.

A proposito di questo, emergono anche delle dichiarazioni dell’ex fidazato di Dalila che, in un’intervista, aveva detto di lei cose non proprio belle, a cui però la ragazza risponde per le rime: " Il mio ex, che è intervenuto in trasmissione qualche settimana fa, mi ha accusato di essere un'arrivista, ma lo sai, Barbara, che non ho mai accettato i tuoi inviti mentre Massimiliano era all'interno della casa. Quindi non cerco visibilità ”

Viene poi posta la domanda fatale: Massimiliano è gay o no?. Questo perché proprio all’interno della Casa Adua Del Vesco si era fatta sfuggire questa parola gettando un’ombra di dubbio su di lui. “C’è tantissima incoerenza, ovviamente non le ho creduto - risponde Dalila - Se c'è stato un flirt fra loro come fa a dire che è gay?”.